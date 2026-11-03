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„Neue Familie suchen“

Britney Spears geht jetzt auf ihre Schwester los!

Society International
03.11.2026 17:00
Britney Spears teilte jetzt ordentlich gegen ihre Schwester Jamie Lynn Spears aus. Sie habe ...
Britney Spears teilte jetzt ordentlich gegen ihre Schwester Jamie Lynn Spears aus. Sie habe deren Tochter Ivy bei Besuchen während der Pandemie nie halten dürfen.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / AP / Sanford Myers/AP/ Jordan Strauss)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Britney Spears sorgt erneut für Zündstoff! Auf Instagram ging die 44-Jährige jetzt auf ihre Schwester Jamie Lynn Spears und ihren Ex-Mann Kevin Federline los! Sie schreibt sogar, dass sie „wie eine Sklavin behandelt worden sei“ und würde sich „eine neue Familie suchen“. 

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Britney Spears hat keine einfache Vergangenheit: Nach ihrem psychischen Zusammenbruch im Jahr 2007 und der darauffolgenden Krise wurde ihr nicht nur das Sorgerecht für ihre beiden Kinder genommen. Ihr Vater erhielt die Vormundschaft über ihre Entscheidungen, ihre Finanzen, ihr Leben. Ihren Vater kreidete die Sängerin immer wieder öffentlich an. Nun geht sie sogar auf ihre Schwester Jamie Lynn Spears los! Auch an Ex-Mann Kevin Federline lässt die Sängerin kein gutes Haar.

Attackiert Schwester Jamie Lynn
In ihrem Instagram-Beitrag vom Dienstag schrieb sie: „Ich werde mir eine neue Familie suchen!!! Jamie Lynn hat mich während der Corona-Zeit – als ich sie in Louisiana besuchte und jeweils zwei Wochen dort blieb – kein einziges Mal Ivy halten lassen. Und Kevin hat mich nicht einmal die Toilette benutzen lassen, wenn ich meine Kinder bei ihnen zu Hause abholte!!! Sie gaben mir das Gefühl, eine Sklavin zu sein, und haben hinter meinem Rücken allerlei heimliche Dinge getan – dabei habe ich doch immer nur für meinen Vater gearbeitet!!! Ich werde mir eine neue Familie suchen!!!“ Neben den Beitrag postete sie das Foto eines Kindes, welches jemandem den Mittelfinger zeigt. Bei dem Kind handelt es sich um Dakota Fanning in der Rolle der Lorraine „Ray“ Schleine im Film „Eine Zicke kommt selten allein“. 

Britney Spears ließ ihrem Ärger über ihre Familie auf Instagram freien Lauf: 

Angespannte Beziehung
Britney Spears und ihre zehn Jahre jüngere Schwester Jamie Lynn hatten früher ein gutes Verhältnis. Doch über die Jahre habe sich die Beziehung verschlechtert, sei von schweren Konflikten und gegenseitigen Vorwürfen geprägt gewesen. Britney habe ihrer Schwester immer wieder vorgeworfen, nicht ausreichend zu ihr gehalten zu haben. Im Jahr 2022 veröffentlichte Jamie Lynn Spears ihre Biografie „Things I Should Have Said“ („Dinge, die ich hätte sagen sollen“). Britney war empört über das Buch, warf ihrer Schwester vor, ihre schwierige Lebensgeschichte für den Verkauf des Buches genutzt zu haben. Jamie Lynn hielt dagegen und betonte in einem Interview mit „ABC“, sie liebe ihre Schwester und habe immer versucht, sie zu unterstützen.

Britney Spears und die zehn Jahre jüngere Jamie Lynn Spears hatten früher ein enges Verhältnis. ...
Britney Spears und die zehn Jahre jüngere Jamie Lynn Spears hatten früher ein enges Verhältnis. Seit Britneys Krise, die 2007 begann, ist das Verhältnis schwierig.(Bild: AP/LUCY NICHOLSON)

Kein gutes Haar an Ex Federline
Mit Kevin Federline, dem sie im Posting vorwirft, er habe sie „nicht einmal auf die Toilette gehen dürfen, wenn sie die Jungs abgeholt hat“, führt Britney seit Jahren einen Rosenkrieg. Federline erhielt damals das alleinige Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Söhne. Im Oktober 2025 veröffentlichte Kevin seine Autobiografie „You thought you knew“ („Du dachtest, du hättest es gewusst“). Darin schilderte er seine Ehe mit Britney und erhob zum Teil schwerwiegende Vorwürfe gegen sie. Auch ihm warf die Sängerin vor, Kapital aus ihrem Leidensweg machen zu wollen.

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Kein Statement von Spears und Federline
Weder von Jamie Lynn Spears noch von Kevin Federline gab es bis dato ein Statement zu Britney Spears‘ Posting auf Instagram. Ein Insider aus dem Umfeld von Jamie Lynn Spears soll aber behauptet haben, dass die Vorwürfe nicht stimmen: Britney soll die kleine Ivy durchaus am Arm gehalten haben. 

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