Britney Spears geht jetzt auf ihre Schwester los!

Attackiert Schwester Jamie Lynn

In ihrem Instagram-Beitrag vom Dienstag schrieb sie: „Ich werde mir eine neue Familie suchen!!! Jamie Lynn hat mich während der Corona-Zeit – als ich sie in Louisiana besuchte und jeweils zwei Wochen dort blieb – kein einziges Mal Ivy halten lassen. Und Kevin hat mich nicht einmal die Toilette benutzen lassen, wenn ich meine Kinder bei ihnen zu Hause abholte!!! Sie gaben mir das Gefühl, eine Sklavin zu sein, und haben hinter meinem Rücken allerlei heimliche Dinge getan – dabei habe ich doch immer nur für meinen Vater gearbeitet!!! Ich werde mir eine neue Familie suchen!!!“ Neben den Beitrag postete sie das Foto eines Kindes, welches jemandem den Mittelfinger zeigt. Bei dem Kind handelt es sich um Dakota Fanning in der Rolle der Lorraine „Ray“ Schleine im Film „Eine Zicke kommt selten allein“.