Schweden: Nun soll Noch-Regierungschef sondieren

Eine Woche Zeit für neue Sondierungen

Parlamentspräsident Anders Norlén hatte vergangene Woche angekündigt, der Sondierungsauftrag gehe an Kristersson, sollte Ringqvist scheitern. Kristersson habe dann für seine Sondierungen eine Woche Zeit, bevor er Norlén Bericht erstatten müsse. Seine Abstimmung wäre dann die dritte der insgesamt vier möglichen Wahlen.