US-Lehrerin zeugte Kind mit 13-jährigem Schüler

Vater des Opfers fiel Ähnlichkeit des Kindes zu seinem Sohn auf

Lange blieb der Fall unentdeckt: Als Coran Bilder von ihrer mittlerweile fünfjährigen Tochter auf Facebook teilte, fiel dem Vater des Opfers auf, dass diese seinem Sohn ähnlich sieht. Er teilte seine Erkenntnis auf der Plattform, die auch einem Polizeibeamten auffiel. Daraufhin wurden Ermittlungen eingeleitet.