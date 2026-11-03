Jahrelanger Missbrauch
US-Lehrerin zeugte Kind mit 13-jährigem Schüler
Eine Lehrerin aus dem US-Bundessstaat New Jersey soll einen Schüler über vier Jahre hinweg sexuell missbraucht haben: Als ihr Opfer gerade einmal 13 Jahre alt war, zeugte Laura Caron sogar ein Kind mit dem Buben.
Der unfassbare Fall aus Middle Township wurde vor Gericht verhandelt: Caron wurde beschuldigt, zwischen 2016 und 2020 ein sexuelles Verhältnis zu dem Schüler gehabt zu haben. Zeitweise lebte der Bub sogar bei der Lehrerin.
Schon bevor das Opfer bei Caron dauerhaft lebte, erlaubten ihm die Eltern gelegentlich, bei ihr zu übernachten. Das Opfer war erst elf Jahre alt, als der Missbrauch begann, wie die Staatsanwaltschaft erklärte.
Im Jahr 2019 brachte Caron eine Tochter zur Welt. Die Schwester des Missbrauchsopfers berichtete, ihr Bruder hätte behauptet, der Vater des Babys zu sein. Der Kindsvater war da gerade in der fünften Klasse und wurde von der Angeklagten unterrichtet.
Vater des Opfers fiel Ähnlichkeit des Kindes zu seinem Sohn auf
Lange blieb der Fall unentdeckt: Als Coran Bilder von ihrer mittlerweile fünfjährigen Tochter auf Facebook teilte, fiel dem Vater des Opfers auf, dass diese seinem Sohn ähnlich sieht. Er teilte seine Erkenntnis auf der Plattform, die auch einem Polizeibeamten auffiel. Daraufhin wurden Ermittlungen eingeleitet.
Bei der Befragung räumte das jugendliche Opfer ein, jahrelang eine sexuelle Beziehung zu seiner Lehrerin gehabt zu haben und der Vater ihres Kindes zu sein. Die Staatsanwälte schätzen, dass es zu 416 sexuellen Übergriffen gekommen war.
Die 36-Jährige bekannte sich vor Gericht schuldig und stimmte einer fünfjährigen Haftstrafe zu. Nun soll noch untersucht werden, ob sie wiederholt und/oder zwanghaft handelte, was sich auf ihr Strafmaß auswirken könnte.
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