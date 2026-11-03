Trump bestätigt neuen US-Angriff auf den Iran

Damit ging der Export von Öl durch die Meerenge erneut zurück. Nach einem Hoch Mitte Oktober seien die Exporte durch die Straße von Hormuz zuletzt auf den niedrigsten Stand seit Ende August gefallen, berichtete der Datenanbieter Kpler. In den vergangenen Tagen seien 45 Prozent des Öls im Vergleich zum Vorkriegsniveau exportiert worden. Insbesondere auf einer südlichen Route entlang der Küste des Oman hatten in den vergangenen Wochen Frachter unter Geleitschutz des US-Militärs Öl am Persischen Golf transportiert. Dort waren zuletzt immer wieder Zwischenfälle gemeldet worden.