Merz verspricht Hilfe, „bis Krieg zu Ende ist“

Der Kanzler hat nach eigenen Angaben für den 19. November zu einem Treffen der in der Koalition der Willigen vereinten Ukraine-Unterstützer eingeladen. Eine große Zahl von Staats- und Regierungschefs werde dazu in die deutsche Hauptstadt kommen, kündigte er an. „Wir werden für das Jahr 2027 Verabredungen treffen, in welchem Umfang wir weiter helfen.“ Dabei werde es vor allem um die militärische Unterstützung gehen. Der CDU-Chef erinnerte in diesem Zusammenhang auch an jene 70 Milliarden Euro, auf die sich die Verbündeten für das Jahr 2026 verständigt hatten.