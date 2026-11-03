Kapelle zerstört, doch Maria blieb verschont

Wiederaufbau wird gefordert

Wo die Muttergottes ihren Segen künftig verbreiten wird, ist allerdings noch unklar. Inzwischen werden die Rufe nach einem Wiederaufbau – „so gut es eben geht“ – laut. Das dürfe nicht ungehört bleiben. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen ist nun das Bundesdenkmalamt am Zuge. Auch Bürgermeister Manuel Aichberger ist reinen Herzens darum bemüht, dass in Marktl wieder eine Andachtsstätte entsteht: „Darüber wird immer lauter nachgedacht.“ Dafür beten nicht nur die engagierten Dorferneuerer.