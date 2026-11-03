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Zwei Opfer in Tirol

Mit Promivideos und falschen Versprechen abgezockt

Tirol
03.11.2026 16:00
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Annette Riedl / dpa / picturedesk.com)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Mit gefälschten Videos prominenter Persönlichkeiten und verlockenden Gewinnversprechen haben Internetbetrüger in Tirol zugeschlagen. Zwei Personen fielen den dreisten Maschen zum Opfer und verloren viel Geld.

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Immer raffinierter gehen Internetbetrüger vor, um ahnungslose Opfer um ihr Erspartes zu bringen. Gleich zwei Fälle von Anlage- und Internetbetrug wurden nun im Bezirk Innsbruck-Land bekannt.

Prominente als Lockvögel
Im ersten Fall wurde ein Tiroler im Internet auf zwei vermeintliche Investmentplattformen aufmerksam. Besonders perfide: Die Täter verwendeten Deepfake-Videos, in denen bekannte Persönlichkeiten zu sehen waren und hohe Gewinne in Aussicht gestellt wurden.

Tausende Euro ins Ausland überwiesen
Der Mann schenkte den Versprechungen Glauben und investierte einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. „Das Geld überwies er auf verschiedene Konten in Litauen und den Niederlanden“, heißt es seitens der Ermittler Doch auf die versprochenen Gewinne wartete er vergeblich. Eine Auszahlung erfolgte nie. Daraufhin erstattete der Geschädigte Anzeige bei der Polizei.

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Social Media wurde zur Betrugsfalle
Auch eine 29-jährige Tirolerin wurde Opfer einer betrügerischen Masche. Zwischen dem 10. und 12. Oktober lockten bislang unbekannte Täter die Frau über soziale Medien mit vermeintlich lukrativen Gewinnversprechen. Zunächst überwies sie kleinere Beträge auf verschiedene fremde Bankkonten und Krypto-Konten. Um angeblich noch höhere Gewinne zu erzielen, folgten schließlich zwei größere Transaktionen auf Krypto-Wallets. „Insgesamt entstand der Frau dadurch ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich“, so die Exekutive.

In beiden Fällen setzten die Täter auf dieselbe Hoffnung: schnelles Geld durch vermeintlich gewinnbringende Investitionen. Die Polizei ermittelt.

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