Mit Promivideos und falschen Versprechen abgezockt

Social Media wurde zur Betrugsfalle

Auch eine 29-jährige Tirolerin wurde Opfer einer betrügerischen Masche. Zwischen dem 10. und 12. Oktober lockten bislang unbekannte Täter die Frau über soziale Medien mit vermeintlich lukrativen Gewinnversprechen. Zunächst überwies sie kleinere Beträge auf verschiedene fremde Bankkonten und Krypto-Konten. Um angeblich noch höhere Gewinne zu erzielen, folgten schließlich zwei größere Transaktionen auf Krypto-Wallets. „Insgesamt entstand der Frau dadurch ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich“, so die Exekutive.