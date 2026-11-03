Bundespräsident zieht in Holzbau aus Vorarlberg

Im Inneren des Gebäudes prägen unbehandelte Holzoberflächen und farbige Wandverkleidungen das Bild. Die Konstruktion ist modular angelegt: Wände zwischen den Modulen können bei Bedarf versetzt oder entfernt werden. Das ist auch für die spätere Nutzung relevant – zieht das Bundespräsidialamt nach der Sanierung seines Stammsitzes wieder ab, sollen dort andere deutsche Bundesbehörden untergebracht werden. Energetisch entspricht das Objekt dem Standard „Effizienzgebäude Bund 40“ und wird über Fernwärme sowie eine eigene Photovoltaikanlage versorgt.