Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Amtssitz an der Spree

Bundespräsident zieht in Holzbau aus Vorarlberg

Vorarlberg
03.11.2026 17:30
Der neue Amtssitz von Frank-Walter Steinmeier am Spreebogen in Berlin
Der neue Amtssitz von Frank-Walter Steinmeier am Spreebogen in Berlin(Bild: Jan Bitter)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein sechsstöckiges Bürogebäude am Berliner Spreebogen dient derzeit als Ausweichquartier für den deutschen Bundespräsidenten. Bauherr und Architekten setzten dabei auf Holz-Hybrid-Bauweise – umgesetzt von einem Betrieb aus dem Bregenzerwald. Die Module kamen vorgefertigt aus der Fabrik, nach 20 Monaten stand der Bau.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Öffentliche Großprojekte geraten selten wegen ihrer Pünktlichkeit in die Schlagzeilen. Bei der neuen Ausweichstelle für das deutsche Bundespräsidialamt am Berliner Spreebogen verlief der Prozess anders. Nach nur 20 Monaten Bauzeit war das Bürogebäude bezugsfertig, die Kosten blieben mit 205 Millionen Euro im kalkulierten Rahmen. Das Bauwerk mit 18.700 Quadratmetern Nutzfläche und 179 Büros geht auf eine Zusammenarbeit des Architekturbüros Sauerbruch Hutton, des Entwicklers Primus sowie des Vorarlberger Holzbauspezialisten Kaufmann Bausysteme zurück.

Planung im Bregenzerwald, Montage in Berlin
Der Entwurf kombiniert verschiedene Bauweisen. Fundamente und Treppenkerne bestehen aus Stahlbeton, während der Großteil der Büro- und Sanitäreinheiten aus vorgefertigten Holzmodulen zusammengesetzt ist. Das oberste Geschoss wurde als Holzelementbau ausgeführt, um größere Raumhöhen für Veranstaltungen zu ermöglichen. Geplant wurden die 382 benötigten Module am Firmensitz von Kaufmann Bausysteme in Reuthe im Bregenzerwald. Die Fertigung ging dann in einem Werk im Raum Berlin über die Bühne. 

Das von Kaufmann Bausysteme realisierte Holz-Hybrid-Bauwerk bietet auf sechs Stockwerken und ...
Das von Kaufmann Bausysteme realisierte Holz-Hybrid-Bauwerk bietet auf sechs Stockwerken und 18.700 Quadratmetern Platz.(Bild: Jan Bitter)
Unbehandelte Holzoberflächen und farbige Wandverkleidungen prägen das Bild.
Unbehandelte Holzoberflächen und farbige Wandverkleidungen prägen das Bild.(Bild: Jan Bitter)
Die Holzmodule fügen sich zu modernen Büros und Besprechungsräumen.
Die Holzmodule fügen sich zu modernen Büros und Besprechungsräumen.(Bild: Jan Bitter)
179 Büros sind in dem Gebäude untergebracht.
179 Büros sind in dem Gebäude untergebracht.(Bild: Jan Bitter)
205 Millionen Euro kostete das neue Schmuckstück.
205 Millionen Euro kostete das neue Schmuckstück.(Bild: Jan Bitter)

Im Inneren des Gebäudes prägen unbehandelte Holzoberflächen und farbige Wandverkleidungen das Bild. Die Konstruktion ist modular angelegt: Wände zwischen den Modulen können bei Bedarf versetzt oder entfernt werden. Das ist auch für die spätere Nutzung relevant – zieht das Bundespräsidialamt nach der Sanierung seines Stammsitzes wieder ab, sollen dort andere deutsche Bundesbehörden untergebracht werden. Energetisch entspricht das Objekt dem Standard „Effizienzgebäude Bund 40“ und wird über Fernwärme sowie eine eigene Photovoltaikanlage versorgt.

Kapazitäten in Deutschland ausgebaut
Für das Vorarlberger Unternehmen, das 2027 sein 75-jähriges Bestehen feiert, bildet der Berliner Amtssitz den vorläufigen Höhepunkt einer Reihe von Großprojekten im Nachbarland. Das Firmenkonzept setzt auf die serielle Vorfertigung im Werk, um baubedingte Emissionen und Montagezeiten vor Ort zu reduzieren. Aktuell baut das Unternehmen an weiteren Standorten in Deutschland: Im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive entstehen derzeit zehn Schulen in Holzmodulbauweise. Hinzu kommen Wohnanlagen für Studierende in Eichstätt, Regensburg sowie der Campus Erftstadt in Nordrhein-Westfalen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
03.11.2026 17:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
4° / 4°
Symbol bedeckt
Bludenz
2° / 8°
Symbol bedeckt
Dornbirn
6° / 7°
Symbol bedeckt
Feldkirch
5° / 8°
Symbol bedeckt

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
214.627 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
166.379 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
98.813 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1017 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
681 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Niederösterreich
Rassismusvorwurf: Platzverbot für FP-Politiker
620 mal kommentiert
FPÖ-Politiker Christian Brenner darf die Sportanlage des ASK Wilhelmsburg nicht mehr betreten. ...
Mehr Vorarlberg
Amtssitz an der Spree
Bundespräsident zieht in Holzbau aus Vorarlberg
Abgabenhinterziehung
Kultdisco „Villa Wahnsinn“: Die späte Abrechnung
Stramm auf Linie
Ländle-KI verbreitet munter chinesische Propaganda
Jubiläum am Hausberg
Dornbirner feiern 70 Jahre Karrenseilbahn
Wegweisendes Urteil
Wann man im E-Auto seinen Rausch ausschlafen darf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf