LASK gegen Slovan Bratislava ab 21 Uhr LIVE

Bei null Zählern hat Slovan 13 Gegentore in den drei Spielen gegen Rom, den VfB Stuttgart und Paris Saint-Germain kassiert und dabei nur eines selbst erzielt. Dem LASK kann in dieser Partie die Favoritenrolle zugestanden werden. „Die Situation ist so, dass die Jungs wissen, dass wir uns in eine schöne Position bringen können. Mit einem Sieg hast du eine Geschichte, die großartig wäre“, sagte Kühbauer.