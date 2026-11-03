LASK gegen Slovan Bratislava ab 21 Uhr LIVE

Vierter Spieltag in der Champions-League-Ligaphase: Der LASK empfängt Slovan Bratislava. Mit sportkrone.at sind Sie ab 21 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Der LASK ist in der Champions League auf den Geschmack gekommen. Nach dem Überraschungserfolg in Lissabon sind die Linzer erpicht, den ersten Sieg in der Königsklasse vor heimischer Kulisse nachzulegen. Slovan gastiert heute als „Gegner auf Augenhöhe“ in Linz, wie Dietmar Kühbauer anmerkte. Mit einem Dreier würde der LASK die Chance auf eine Top-24-Platzierung weiter erhöhen. Der slowakische Meister reist als Schlusslicht der Tabelle an.
Bei null Zählern hat Slovan 13 Gegentore in den drei Spielen gegen Rom, den VfB Stuttgart und Paris Saint-Germain kassiert und dabei nur eines selbst erzielt. Dem LASK kann in dieser Partie die Favoritenrolle zugestanden werden. „Die Situation ist so, dass die Jungs wissen, dass wir uns in eine schöne Position bringen können. Mit einem Sieg hast du eine Geschichte, die großartig wäre“, sagte Kühbauer.
Kühbauer: „Wird kein Spaziergang“
Mit einem Erfolg gegen den 24-fachen slowakischen Rekordmeister (dazu 8 in Tschechoslowakei) könnte der LASK in der Tabelle vom aktuellen 24. Rang weiter nach oben klettern. Die Top 24 stehen im Frühjahr in der K.-o.-Phase. Die nächste Runde führt die Athletiker nach Norwegen zu Bodö/Glimt, danach warten noch Partien gegen Fenerbahce (h), Real Madrid (a) und den FC Porto (h).
Dass der Sieg bei Sporting eine Tür aufgestoßen hat, ist Kühbauer bewusst. Er warnte aber, Slovan auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir dürfen keinen Gegner in der Champions League als leichte Aufgabe sehen. Wir wollen gewinnen, aber es ist kein Spaziergang“, betonte der LASK-Trainer.
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