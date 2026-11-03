Weihnachtsfeier: So riskieren Sie nicht den Job

Wenn der Arbeitgeber zur Weihnachtsfeier einlädt, sollte man sich entsprechend vorbereiten. Und das heißt nicht nur, seine Kleidung passend zum Dresscode zurecht zu legen, sondern vor allem auch über das eigene korrekte Verhalten nachzudenken. Und wer weiß, ob er denn überhaupt zwingend hin muss, wenn er so absolut nicht will?