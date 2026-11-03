Konferenz mit Bayern, Barca und PSG ab 21 Uhr LIVE

Von beiden Letzteren gab es am Montag gute Nachrichten - sowohl Olise als auch Neuer nahmen am Training teil. Sportvorstand Max Eberl äußerte sich trotzig zum personellen Engpass: „Jeder kennt unseren Kader und weiß, wer ausfällt und wer noch zur Verfügung steht. Aber wir werden nicht abmelden. Wir werden nicht zurückziehen“, versprach Eberl und meinte außerdem: „Bayern München hat in den letzten Wochen gezeigt: Wenn man zusammenrückt, kann man einiges bewegen.“