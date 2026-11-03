Konferenz mit Bayern, Barca und PSG ab 21 Uhr LIVE

Vierter Spieltag in der Champions-League-Ligaphase: In der Konferenz sind unter anderem Bayern München, der FC Barcelona und Titelverteidiger PSG im Einsatz.
Hier gibt es den Liveticker:
Auf den FC Bayern wartet heute eine echte Herausforderung. Der deutsche Meister muss mit Konrad Laimer beim spanischen Tabellenzweiten Atletico Madrid antreten, der seine jüngsten sieben Ligapartien gewonnen hat. Zudem plagen die Münchner vor dem Auftritt im Finalstadion dieser Königsklassen-Saison Personalsorgen – Jamal Musiala, Serge Gnabry, Luis Diaz und Ismael Saibari fallen fix aus, Michael Olise und Manuel Neuer sind fraglich.
Von beiden Letzteren gab es am Montag gute Nachrichten - sowohl Olise als auch Neuer nahmen am Training teil. Sportvorstand Max Eberl äußerte sich trotzig zum personellen Engpass: „Jeder kennt unseren Kader und weiß, wer ausfällt und wer noch zur Verfügung steht. Aber wir werden nicht abmelden. Wir werden nicht zurückziehen“, versprach Eberl und meinte außerdem: „Bayern München hat in den letzten Wochen gezeigt: Wenn man zusammenrückt, kann man einiges bewegen.“
Kane jagt Ronaldo-Rekord
In der vierten Ligaphasenrunde stehen die Bayern ohne den ebenfalls weiter im Krankenstand weilenden Chefcoach Vincent Kompany vor einem Charaktertest. „Wir werden wieder alles reinhauen“, versicherte Joshua Kimmich. Die Hoffnungen ruhen einmal mehr auf Ballon-d‘Or-Preisträger Harry Kane, der in seinen jüngsten zehn Champions-League-Einsätzen getroffen hat. Mit einem Tor gegen Atletico würde der Engländer Cristiano Ronaldos Bestmarke egalisieren.
Der mit dem Punktemaximum gestartete Titelverteidiger Paris Saint-Germain ist bei Villarreal zu Gast. Auch Aston Villa hat alle drei bisherigen Matches gewonnen, nun geht es allerdings ins Camp Nou zum FC Barcelona.
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