Flüchtlingsgesellschaft zieht jetzt die Notbremse

Sozialplan bereits vor einem Jahr abgeschlossen

Beim Personalstand – derzeit sind es 220 Beschäftigte – werde in etwa ein Drittel eingespart werden müssen. Die Personalvertreter sind in den Prozess eingebunden. Auch für sie führt an der Neustrukturierung kein Weg vorbei. „Die Umsatzerlöse gehen stark zurück, das heißt, wir müssen in Millionenhöhe einsparen. Wir reden hier von Steuergeld. Da braucht man nicht lange weiter zu diskutieren“, betonte Betriebsratsvorsitzender Harald Gheri. „In weiser Voraussicht“ habe man vor einem Jahr einen neuen Sozialplan beschlossen. Der Sparkurs wirke sich mittlerweile auf alle Bereiche der TSD aus, ausgenommen ist der Wohnungs- und Obdachlosenbereich. Wo es möglich sei, werde mit Versetzungen gearbeitet.