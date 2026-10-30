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Gericht entscheidet:

Sohn darf nicht bei Halle Berry übernachten

Society International
30.10.2026 08:09
Halle Berry wurde bei den Gerichtsterminen oft von ihrem Lebensgefährten Van Hunt unterstützt. ...
Halle Berry wurde bei den Gerichtsterminen oft von ihrem Lebensgefährten Van Hunt unterstützt. Jetzt entschied das Gericht: Ihr Sohn Maceo darf nicht bei ihr übernachten.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Halle Berry (60) darf ihren 13-jährigen Sohn aus der geschiedenen Ehe mit dem französischen Schauspieler Olivier Martinez (60) nicht über Nacht in ihrem Haus haben. Diese vorläufige Regelung legte das Gericht in dem bitteren Sorgerechtsstreit des Ex-Paares in Los Angeles fest. 

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Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, darf Berry den Buben nur tagsüber an zwei Tagen in der Woche sowie an jedem zweiten Wochenende sehen. 

Der Anwalt von Martinez, Patrick Baghdaserians, sprach nach der Gerichtsanhörung laut „TMZ“ von einem großen Sieg. Martinez habe dies zum Schutz des Kindes angestrebt. Der Bub würde damit die meiste Zeit bei seinem Vater verbringen.

Teilerfolg vor Gericht für Berry
Berry konnte aber auch einen juristischen Erfolg verbuchen. Die Richterin lehnte einen Antrag von Martinez auf ein Kontaktverbot ab. Die Anwältin der Schauspielerin zeigte sich „hocherfreut“ über die Aufhebung einer einstweiligen Verfügung. „Halle ist entschlossen, sich weiterhin auf das Wohl und die besten Interessen ihrer Familie zu konzentrieren“, hieß es in einer Mitteilung von Anwältin Marina Beck, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Halle Berry war zwei Jahre mit Olivier Martinez verheiratet. Ihr Ex erhob zuletzt schwere ...
Halle Berry war zwei Jahre mit Olivier Martinez verheiratet. Ihr Ex erhob zuletzt schwere Vorwürfe gegen die Schauspielerin.(Bild: EPA/PAUL BUCK)

  Nach Anordnung der Richterin müssen Berry und ihr Sohn an gemeinsamen Therapie-Sitzungen teilnehmen. Für November ist eine weitere Anhörung vor Gericht geplant.

Vorwürfe von Handgreiflichkeiten
Martinez hatte Berry kürzlich vorgeworfen, sie habe ihren Sohn in einem Streit körperlich misshandelt. Die Schauspielerin wies diese Vorwürfe zurück. Der Teenager sagte selbst vor Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Über seine Schilderungen wurde laut Medienberichten nichts bekannt.

Berry und Martinez hatten im Oktober 2015 nach zwei Jahren Ehe die Trennung bekannt gegeben. In dem langwierigen Scheidungsverfahren erzielten sie 2023 eine Einigung. Demnach teilten sich die Eltern das Sorgerecht für den Sohn.

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Berry war zuvor mit dem Baseballspieler David Justice und dem Musiker Eric Benét verheiratet gewesen. Beide Ehen blieben kinderlos. Aus ihrer Beziehung mit dem kanadischen Model Gabriel Aubry stammt die heute 18 Jahre alte Tochter Nahla. Die Schauspielerin ist jetzt mit dem US-Musiker Van Hunt (56) zusammen.

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