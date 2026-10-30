Sohn darf nicht bei Halle Berry übernachten

Teilerfolg vor Gericht für Berry

Berry konnte aber auch einen juristischen Erfolg verbuchen. Die Richterin lehnte einen Antrag von Martinez auf ein Kontaktverbot ab. Die Anwältin der Schauspielerin zeigte sich „hocherfreut“ über die Aufhebung einer einstweiligen Verfügung. „Halle ist entschlossen, sich weiterhin auf das Wohl und die besten Interessen ihrer Familie zu konzentrieren“, hieß es in einer Mitteilung von Anwältin Marina Beck, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.