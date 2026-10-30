Ukraine: Nothilfe für Frontstadt Oleschky läuft an

Seit Dienstag gilt für Oleschky und die Umgebung eine örtlich begrenzte Waffenruhe, von der auch die am gegenüberliegenden Ufer des Flusses Dnipro liegende Gebietshauptstadt Cherson profitiert. So sind Transporte in und aus der Stadt möglich, die sonst durch Drohnenangriffe und Minen verhindert wurden. Das nutzen die Bewohner intensiv. Aufnahmen aus Cherson zeigten starken Autoverkehr und ungewohnt viele Menschen auf den Straßen (siehe Bluesky-Post unten). Geflüchtete Stadtbewohner nutzen die Feuerpause, um nach ihrem zurückgelassenen Hab und Gut zu schauen. Selbst ansonsten stark beschossene Stadtteile in unmittelbarer Flussnähe wirkten nun belebt.