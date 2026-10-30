Pkw-Reifen schlägt auf A1 in Windschutzscheibe ein

Wie ein Geschoss wirbelte ein „herrenloser“ Autoreifen am Donnerstag auf der Westautobahn im Mostviertel (NÖ) durch die Luft. Der Reifen flog auf die Gegenfahrbahn und schlug dort in die Windschutzscheibe eines Autos ein. Der Lenker erlitt schwere Verletzungen.
Zu einem folgenschweren Vorfall kam es am Donnerstagabend auf der A1 zwischen Melk und Pöchlarn. In Fahrtrichtung Salzburg stoppte ein technischer Defekt ein Fahrzeug, das dabei einen Reifen verlor, der daraufhin unkontrolliert durch die Luft wirbelte und über die Mittelleitschiene auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde.
Auto massiv beschädigt
Dort schlug der „herrenlose“ Reifen auf der Fahrerseite in die Windschutzscheibe eines Autos ein, welches dadurch schwer beschädigt wurde. Der Lenker des getroffenen Wagens erlitt bei dem Vorfall schwere Verletzungen.
Noch Parkplatz erreicht
Dennoch gelang es dem Mann noch, sein Fahrzeug auf den Autobahnparkplatz Ording zu steuern. Dort wurde er von Rettungskräften erstversorgt und danach ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr transportierte dann den beschädigten Pkw ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.