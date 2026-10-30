Pkw-Reifen schlägt auf A1 in Windschutzscheibe ein

Zu einem folgenschweren Vorfall kam es am Donnerstagabend auf der A1 zwischen Melk und Pöchlarn. In Fahrtrichtung Salzburg stoppte ein technischer Defekt ein Fahrzeug, das dabei einen Reifen verlor, der daraufhin unkontrolliert durch die Luft wirbelte und über die Mittelleitschiene auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde.