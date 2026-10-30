Irres Comeback! Vom Krankenhaus zurück ins Spiel

Der wichtigste Wide Receiver der Packers musste in der Klinik untersucht werden, nachdem er sich im zweiten Viertel der Partie an der Brust verletzt hatte, als er einen Pass über 53 Yards fing. In der zweiten Halbzeit kehrte Watson unter großem Jubel der Heimfans aufs Feld zurück und half seinem Team zum 27:19-Sieg im legendären Lambeau Field.