Das Wachstum Wiens kommt zur Gänze aus dem Ausland

Vier von zehn Einwohnern der Bundeshauptstadt sind anderswo zur Welt gekommen, in zwei Bezirken mehr als die Hälfte. Neue Daten zeigen, wie stark sich die Metropole verändert hat – in Klassen, Grätzeln, am Arbeitsmarkt.
Anfang 2016 lebten in Wien rund 1,84 Millionen Menschen, heute sind es mehr als 2,04 Millionen. Das Plus von gut 200.000 Personen hat eine eindeutige Quelle: Die Zahl der in Österreich geborenen Wiener ist im selben Zeitraum leicht gesunken, um rund 6300. Das gesamte Plus geht auf Zuwanderer zurück. Das belegen die neuen Bundesländer-Zahlen des Österreichischen Integrationsfonds auf Basis der Statistik Austria. Für eine Stadt sind solche Daten weit mehr als Statistik: Sie zeigen früh, wo künftig Schulplätze, Arbeitsstellen und Unterstützung gebraucht werden.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.