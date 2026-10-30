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Das Wachstum Wiens kommt zur Gänze aus dem Ausland

Wien
30.10.2026 05:15
Das Bevölkerungswachstum Wiens beruht rein auf Zuwanderung aus dem Ausland – und die zu uns ...
Das Bevölkerungswachstum Wiens beruht rein auf Zuwanderung aus dem Ausland – und die zu uns gekommenen Menschen bekommen deutlich mehr Kinder.(Bild: Willfried Gredler-Oxenbauer)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Vier von zehn Einwohnern der Bundeshauptstadt sind anderswo zur Welt gekommen, in zwei Bezirken mehr als die Hälfte. Neue Daten zeigen, wie stark sich die Metropole verändert hat – in Klassen, Grätzeln, am Arbeitsmarkt.

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Anfang 2016 lebten in Wien rund 1,84 Millionen Menschen, heute sind es mehr als 2,04 Millionen. Das Plus von gut 200.000 Personen hat eine eindeutige Quelle: Die Zahl der in Österreich geborenen Wiener ist im selben Zeitraum leicht gesunken, um rund 6300. Das gesamte Plus geht auf Zuwanderer zurück. Das belegen die neuen Bundesländer-Zahlen des Österreichischen Integrationsfonds auf Basis der Statistik Austria. Für eine Stadt sind solche Daten weit mehr als Statistik: Sie zeigen früh, wo künftig Schulplätze, Arbeitsstellen und Unterstützung gebraucht werden.

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