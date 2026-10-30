Das Wachstum Wiens kommt zur Gänze aus dem Ausland

Anfang 2016 lebten in Wien rund 1,84 Millionen Menschen, heute sind es mehr als 2,04 Millionen. Das Plus von gut 200.000 Personen hat eine eindeutige Quelle: Die Zahl der in Österreich geborenen Wiener ist im selben Zeitraum leicht gesunken, um rund 6300. Das gesamte Plus geht auf Zuwanderer zurück. Das belegen die neuen Bundesländer-Zahlen des Österreichischen Integrationsfonds auf Basis der Statistik Austria. Für eine Stadt sind solche Daten weit mehr als Statistik: Sie zeigen früh, wo künftig Schulplätze, Arbeitsstellen und Unterstützung gebraucht werden.