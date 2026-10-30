Imst will erster Oberländer Verein in 2. Liga sein

Für den Obmann braucht es einen Schulterschluss zwischen Verein, Wirtschaft und Politik. „Wir haben positive Signale erhalten. Die Kräfte aus Verein, Wirtschaft und Politik müssen gebündelt werden, damit wir diesen Schritt gemeinsam bewältigen können“, erklärt der Obmann.

Was fehlt noch?

Konkrete Zahlen zum möglichen Budget lassen sich derzeit noch nicht nennen. In den vergangenen Jahren habe der Verein allerdings bereits mehr als 200.000 Euro in die Infrastruktur investiert. „2027 bekommen wir nun unseren Kunstrasen. Auch einen weiteren Platz wird es brauchen, weil wir mit der Auslastung an die Grenzen stoßen“, erklärt der 43-Jährige.