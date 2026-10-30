Ö3-Star Gabi Hiller tauscht Babyfon gegen Mikrofon

Es raschelt im Hintergrund. Gabi Hiller macht gerade Tee für ihren Elektriker, als wir sie am Telefon erwischen. Es ist der Nachmittag vor ihrem letzten „Ö3 Wecker“ und bevor sie sich in die Babypause verabschiedet. Am Haus werden noch dementsprechend ein paar Handgriffe gemacht. Aber hat sich die Moderatorin auf ihre neue Rolle als Mama tatsächlich so akribisch vorbereitet wie auf eine ihrer Sendungen oder lässt sie eher alles auf sich zukommen, wie in ihrem Podcast „Hawi D’Ehre“, den sie gemeinsam mit Kollegen Philipp Hansa und Musiker Paul Pizzera produziert? „Ich glaube, man wäre immer gern die Freestylerin und es klingt cooler, aber ich denke, ich bin dann doch eher – wie auch neun von zehn meiner Freundinnen, die Kinder haben – die Vorbereitete. Da bin ich lieber zu gut vorbereitet als zu wenig.“