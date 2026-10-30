Ö3-Star Gabi Hiller tauscht Babyfon gegen Mikrofon

Es ist ihr allerletzter „Wecker“ bevor sie in die lang ersehnte Babypause geht. Der „Krone“ erzählt die Ö3-Moderatorin Gabi Hiller, was sie vermissen und worauf sie sich freuen werde.
Es raschelt im Hintergrund. Gabi Hiller macht gerade Tee für ihren Elektriker, als wir sie am Telefon erwischen. Es ist der Nachmittag vor ihrem letzten „Ö3 Wecker“ und bevor sie sich in die Babypause verabschiedet. Am Haus werden noch dementsprechend ein paar Handgriffe gemacht. Aber hat sich die Moderatorin auf ihre neue Rolle als Mama tatsächlich so akribisch vorbereitet wie auf eine ihrer Sendungen oder lässt sie eher alles auf sich zukommen, wie in ihrem Podcast „Hawi D’Ehre“, den sie gemeinsam mit Kollegen Philipp Hansa und Musiker Paul Pizzera produziert? „Ich glaube, man wäre immer gern die Freestylerin und es klingt cooler, aber ich denke, ich bin dann doch eher – wie auch neun von zehn meiner Freundinnen, die Kinder haben – die Vorbereitete. Da bin ich lieber zu gut vorbereitet als zu wenig.“
Ein lachendes, ein weinendes Auge
Vorbereitet hat sie sich jedenfalls auch auf ihren letzten „Wecker“ heute Früh, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Mein lachendes Auge sagt natürlich ,Wow‘. Wahnsinn, dass der letzte Wecker jetzt relativ schnell dahergekommen ist. Aber ich freue mich so irrsinnig, dass ich es bis hierher geschafft habe, dass alles gut verlaufen ist in der Schwangerschaft – das ist auch nicht selbstverständlich. Mein weinendes Auge sagt, dass ich natürlich viele vermissen werde, vor allem das ganze ,Ö3 Wecker‘-Team. Aber ich habe ihnen schon gesagt, dass ich ihnen auf die Nerven gehen werde. Ich komme dann immer wieder auf Besuch zum Frühstück nach dem ,Wecker‘.“
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