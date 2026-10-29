Böller: So will Polizei Chaoten im Zaum halten

Keine ruhige Nacht erwartet sich die Polizei daher zu Halloween. Auch, weil in den sozialen Medien kryptische Protestaufrufe unter dem Motto „GenZ regelt“ herumgeistern. In mehreren österreichischen Städten und anderen europäischen Ländern will die Bewegung am früheren Nachmittag auf die Straßen gehen. Beunruhigend ist, dass in den Aufrufen „wir müssen es so machen wie Frankreich“ zu lesen ist. Die Faktenlage ist allerdings dünn und wenig konkret.