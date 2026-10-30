Araber melden Mitsprache an

Dennoch: Der arabische Faktor kann in der israelischen Innenpolitik nicht mehr so einfach ignoriert werden. Die Beziehungen zwischen beiden Volksgruppen sind eine Chronik von Fehlern – meist auf der arabischen Seite. Im besetzten Westjordanland hatten Palästinenser mit einem Terroranschlag kurz vor der Wahl wieder keine Gelegenheit ausgelassen, Netanyahu zu helfen.