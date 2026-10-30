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Nebel und Nässe

Sonne am Freitag, dann wird’s ungemütlich

Wetter
30.10.2026 05:00
Am Freitag erwartet uns im Großteil Österreichs zumindest ein bisschen Sonne.
Am Freitag erwartet uns im Großteil Österreichs zumindest ein bisschen Sonne.(Bild: Werner Buchacher)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Wetter in Österreich wird in den kommenden Tagen durchwachsen. Das Wochenende wird neblig und nass. Auch der Freitag startet mit Nebel, der verzieht sich jedoch rasch und in vielen Teilen Österreichs lässt sich die Sonne blicken.

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Der Freitag beginnt in einigen Becken und Tälern mit Nebel oder Hochnebelfeldern, die sich im Laufe des Vormittags meist rasch auflösen. Im Norden und Nordosten können sich Hochnebel oder Wolken den gesamten Tag über hartnäckig halten. Hier sind auch ein paar Regentropfen möglich.

In den meisten Regionen dominiert jedoch der Sonnenschein und es ist oft wolkenlos. Der Wind weht meist schwach, im Osten mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus eins und plus acht Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen acht bis 14 Grad.

Unbeständiges Wetter am Wochenende
Ähnlich wie der Freitag startet auch der Samstag in einigen Tälern und Becken mit Nebelfeldern. Im Süden und Westen lösen sich diese recht rasch auf. Bis Mittag zeigt sich der Himmel dort meist wolkenlos. Erst im Laufe des Nachmittags kommen allmählich Wolken oder hochnebelartige Bewölkung aus Nordosten auf.

Überall sonst halten sich Nebel oder Hochnebel hartnäckig, die Sonne zeigt sich hier nur selten. Zudem gehen immer wieder Regenschauer nieder, vor allem am Nachmittag. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt zwischen Salzburg und Wien. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1500 Metern Seehöhe. Der Wind weht meist schwach bis mäßig. Die Tageshöchstwerte erreichen sieben bis 14 Grad.

Hier geht's zum detaillierten Wetterbericht speziell für Ihre Region!

Schneefallgrenze sinkt am Sonntag auf 900 Meter
Österreich befindet sich am Rande einer Störungszone und damit wird es am Sonntag verbreitet wechselhaft. Neben einigen Nebelfeldern und zahlreichen Wolken zeigt sich die Sonne regional nur zeitweise. Die meisten Sonnenstunden gibt es in Osttirol. Von Vorarlberg bis nach Wien aber auch in der Obersteiermark oder Kärnten regnet es immer wieder. Oberhalb von rund 900 bis 1200 Metern fällt ebenfalls Schnee. Am Nachmittag klingen die Schauer im Westen und Norden ab und nehmen im Süden und Südosten zu. Tagsüber erreichen die Temperaturen fünf bis elf Grad.

Kälte und Wolken zum Wochenstart
Zu Beginn der neuen Woche liegt Österreich im Einflussbereich einer Tiefdruckrinne. Damit überwiegen in den meisten Landesteilen tiefe, teils auch hochnebelartige Wolken. In der Landesmitte bis in den Südosten werden auch leichte Regenschauer erwartet. Die Schneefallgrenze liegt zunächst zwischen 1000 und 1300 Metern. Mehr Sonne gibt es generell in Osttirol sowie am Nachmittag auch ganz im Nordosten. Die Temperaturen liegen in den Morgenstunden zwischen minus vier und plus fünf Grad. Die Höchstwerte erreichen fünf bis elf Grad.

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