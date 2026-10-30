Sonne am Freitag, dann wird’s ungemütlich

Schneefallgrenze sinkt am Sonntag auf 900 Meter

Österreich befindet sich am Rande einer Störungszone und damit wird es am Sonntag verbreitet wechselhaft. Neben einigen Nebelfeldern und zahlreichen Wolken zeigt sich die Sonne regional nur zeitweise. Die meisten Sonnenstunden gibt es in Osttirol. Von Vorarlberg bis nach Wien aber auch in der Obersteiermark oder Kärnten regnet es immer wieder. Oberhalb von rund 900 bis 1200 Metern fällt ebenfalls Schnee. Am Nachmittag klingen die Schauer im Westen und Norden ab und nehmen im Süden und Südosten zu. Tagsüber erreichen die Temperaturen fünf bis elf Grad.