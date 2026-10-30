Fußballmärchen & ein besonderer Moment mit Buffon

Du hast in deiner Karriere gegen einige große Spieler gespielt, man denke nur an Cesc Fabregas bei Como. Und auch mit vielen talentierten Spielern zusammen. Wer hat dich als Mitspieler besonders geprägt und wer als Gegenspieler fasziniert?

Hui (lacht) – das mit den Mitspielern ist echt schwierig. Aber wenn ich mich entscheiden muss, würde ich sagen Daniele Casiraghi, aufgrund seiner ganzen wichtigen Tore. Aber es waren so viele tolle Kicker, die mich in meiner Karriere begleitet haben. Dass viele von ihnen mir auch viele Jahre nach der gemeinsamen Zeit zu meinem 400 Spiel gratuliert haben, hat mir viel bedeutet.

Bei den Gegenspielern sicher eben Cesc Fabregas, der in Como, damals am Ende seiner Profikarriere noch im Einsatz war. Eine besondere Ehre war, dass ich damals als Kapitän mit Gianluigi Buffon die Vereinswappen tauschen und gegen ihn spielen durfte. Aber es gab viele starke, beeindruckende Gegenspieler. Und auch bei den Trainern waren viele Legenden dabei – Weltmeister wie Cannavaro, De Rossi oder Gilardino. Spieler, die man als Kind im TV bewundert hat – und dann stehe ich plötzlich hier, der Bub aus Salurn und trete gegen sie an. Das ist auch heute noch etwas Spezielles für mich.