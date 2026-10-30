GAK gegen Hartberg ab 19.30 Uhr LIVE

Für Scheiblehner ein „cooler Anlass“, mehr aber nicht. „Jetzt geht es mehr um die Zukunft und das Hier und Jetzt. Da müssen wir uns konzentrieren, dass wir wieder in die Spur kommen.“ 1:6 im Derby gegen Sturm Graz, 0:4 zu Hause gegen SCR Altach lauteten die jüngsten Resultate in Graz-Liebenau. „Die Spieler wissen selber, dass einiges schiefgelaufen ist“, sagte Scheiblehner. Eine Vorstellung wie im Cup gegen die Altacher dürfe so nicht passieren. „Rückschläge verkraftet die Mannschaft nicht gut genug, um das Spiel ordentlich fortzusetzen“, beschrieb der 49-Jährige die aktuelle Situation beim Tabellenachten.