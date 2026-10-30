GAK gegen Hartberg ab 19.30 Uhr LIVE

11. Runde in der heimischen Bundesliga: Der GAK trifft auf Hartberg. Um 19.30 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Fünf Pflichtspiele sieglos, darunter das klare Cup-Out: Beim GAK ist die Anfangseuphorie nach der Verpflichtung von Trainer Gerald Scheiblehner verflogen. Die Rückkehr auf die Siegerstraße soll heute zum Auftakt der 11. Bundesliga-Runde in der Heimpartie gegen den TSV Hartberg gelingen. Die Steirer haben als Sechster vier Punkte mehr auf dem Konto. Der GAK steht vor einer besonderen Partie, ist es doch das 1000. Bundesliga-Spiel seiner Historie.
Für Scheiblehner ein „cooler Anlass“, mehr aber nicht. „Jetzt geht es mehr um die Zukunft und das Hier und Jetzt. Da müssen wir uns konzentrieren, dass wir wieder in die Spur kommen.“ 1:6 im Derby gegen Sturm Graz, 0:4 zu Hause gegen SCR Altach lauteten die jüngsten Resultate in Graz-Liebenau. „Die Spieler wissen selber, dass einiges schiefgelaufen ist“, sagte Scheiblehner. Eine Vorstellung wie im Cup gegen die Altacher dürfe so nicht passieren. „Rückschläge verkraftet die Mannschaft nicht gut genug, um das Spiel ordentlich fortzusetzen“, beschrieb der 49-Jährige die aktuelle Situation beim Tabellenachten.
„Enger in der Struktur, schärfer in den Duellen, fleißiger sein, sich gegenseitig unterstützen“, nannte Scheiblehner wichtige Faktoren. Obwohl es in elf Liga-Heimspielen in Folge keine Niederlage gab, sind die Voraussetzungen nicht die besten. Für Ludwig Vraa ist die Saison wegen eines Kreuzbandrisses wohl zu Ende, auch Beres Owusu (Knöchel) wird länger ausfallen. Kein Einsatz möglich ist auch bei Jacob Italiano (muskuläre Probleme), Yannick Oberleitner könnte nach seiner Gehirnerschütterung ebenfalls fehlen. Scheiblehner will den zuletzt tätigen Akteuren das Vertrauen schenken: „Ich halte nichts von Aktionismus.“
Hartberg im Hoch nach Graz
Hartberg schwebt auf Wolke sieben nach Graz. Sechs Siege konnten die Steirer in den jüngsten neun Pflichtspielen feiern, dabei kassierten sie nur eine Niederlage – und die gegen Rapid. Der missglückte Saisonstart mit torlosen Pleiten gegen Salzburg, Sturm und die Austria ist längst vergessen, Markus Schopp hat bei seinem TSV-Comeback den Umbruch scheinbar gut gemeistert.
„Trotz der unterschiedlichen Resultate über die letzten Wochen können wir die Qualitäten des GAK sehr gut einschätzen“, sagte Schopp. „Wir erwarten einen sehr intensiven Gegner, auf den wir richtig gute Antworten haben müssen.“ In der Bundesliga ist Hartberg gegen den GAK bei drei Siegen und drei Remis in sechs Duellen noch unbesiegt.
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