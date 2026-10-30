Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im Ticker

GAK gegen Hartberg ab 19.30 Uhr LIVE

Bundesliga
30.10.2026 05:00
GAK-Profi Peter Michorl
GAK-Profi Peter Michorl(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

11. Runde in der heimischen Bundesliga: Der GAK trifft auf Hartberg. Um 19.30 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der Liveticker:

Fünf Pflichtspiele sieglos, darunter das klare Cup-Out: Beim GAK ist die Anfangseuphorie nach der Verpflichtung von Trainer Gerald Scheiblehner verflogen. Die Rückkehr auf die Siegerstraße soll heute zum Auftakt der 11. Bundesliga-Runde in der Heimpartie gegen den TSV Hartberg gelingen. Die Steirer haben als Sechster vier Punkte mehr auf dem Konto. Der GAK steht vor einer besonderen Partie, ist es doch das 1000. Bundesliga-Spiel seiner Historie.

Gerald Scheiblehner
Gerald Scheiblehner(Bild: APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER)

Für Scheiblehner ein „cooler Anlass“, mehr aber nicht. „Jetzt geht es mehr um die Zukunft und das Hier und Jetzt. Da müssen wir uns konzentrieren, dass wir wieder in die Spur kommen.“ 1:6 im Derby gegen Sturm Graz, 0:4 zu Hause gegen SCR Altach lauteten die jüngsten Resultate in Graz-Liebenau. „Die Spieler wissen selber, dass einiges schiefgelaufen ist“, sagte Scheiblehner. Eine Vorstellung wie im Cup gegen die Altacher dürfe so nicht passieren. „Rückschläge verkraftet die Mannschaft nicht gut genug, um das Spiel ordentlich fortzusetzen“, beschrieb der 49-Jährige die aktuelle Situation beim Tabellenachten.

„Enger in der Struktur, schärfer in den Duellen, fleißiger sein, sich gegenseitig unterstützen“, nannte Scheiblehner wichtige Faktoren. Obwohl es in elf Liga-Heimspielen in Folge keine Niederlage gab, sind die Voraussetzungen nicht die besten. Für Ludwig Vraa ist die Saison wegen eines Kreuzbandrisses wohl zu Ende, auch Beres Owusu (Knöchel) wird länger ausfallen. Kein Einsatz möglich ist auch bei Jacob Italiano (muskuläre Probleme), Yannick Oberleitner könnte nach seiner Gehirnerschütterung ebenfalls fehlen. Scheiblehner will den zuletzt tätigen Akteuren das Vertrauen schenken: „Ich halte nichts von Aktionismus.“

Hartberg im Hoch nach Graz
Hartberg schwebt auf Wolke sieben nach Graz. Sechs Siege konnten die Steirer in den jüngsten neun Pflichtspielen feiern, dabei kassierten sie nur eine Niederlage – und die gegen Rapid. Der missglückte Saisonstart mit torlosen Pleiten gegen Salzburg, Sturm und die Austria ist längst vergessen, Markus Schopp hat bei seinem TSV-Comeback den Umbruch scheinbar gut gemeistert.

Markus Schopp
Markus Schopp(Bild: GEPA)

„Trotz der unterschiedlichen Resultate über die letzten Wochen können wir die Qualitäten des GAK sehr gut einschätzen“, sagte Schopp. „Wir erwarten einen sehr intensiven Gegner, auf den wir richtig gute Antworten haben müssen.“ In der Bundesliga ist Hartberg gegen den GAK bei drei Siegen und drei Remis in sechs Duellen noch unbesiegt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
30.10.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
154.881 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
111.793 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
93.364 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1452 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
888 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Bundesliga
Bundesliga im Ticker
GAK gegen Hartberg ab 19.30 Uhr LIVE
Sport Tv Logo
Hartbergs Komposch
Vom Langzeit-Patienten zum absoluten Dauerbrenner
Sport Tv Logo
Rapid-Legende wird 60
Als Blizenec mit Helm und „Hilti“ zum Training kam
Sport Tv Logo
Nach Cup-Blamage
GAK-Motto: „Nicht reden, sondern Leistung bringen“
Sport Tv Logo
„Ich hab viel gelernt“
Warum ein Sturm-Kicker Rapidler als Vorbild hat

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf