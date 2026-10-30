Österreich schränkt Familiennachzug drastisch ein

Als Folge der laufenden Debatte wurde ein Asylstopp verhängt, er wird nun in eine Aufnahmebremse verwandelt. Die Konsequenz: Von Jänner bis September 2024 kamen 6000 Personen im Rahmen des Familiennachzugs nach Österreich, 2026 werden es die genannten 314 Personen sein. Die Zahl ist laut Angaben des Innenministeriums nicht willkürlich gewählt. Sie wurde aus der Menge der Anträge und einer Lagebeurteilung ermittelt. In diese flossen die Auswirkungen des Zugzuges auf Bildungseinrichtungen, Sozialwesen und Arbeitsmarkt ein.