Ein Polit-Verbot, das jeder Teenager austrickst

Österreich hat trotzdem fast ein Jahr lang mit großer Euphorie solo über ein Verbot debattiert. Es gab viele starke Worte, Runde Tische, einen Beschluss im Ministerrat, eine Begutachtung im Parlament, das fertig beschlossene Gesetz kann nun aber in der Rundablage archiviert werden. Stattdessen müssen wir zuwarten, was die EU gemeinschaftlich zustande bringt. Was sich gefahrlos vorhersagen lässt: Ein Pfitschipfeil in der Umsetzung war die Union bisher selten.