Ganzer Region droht Kollaps der Akut-Nothilfe

Die Rettungsautos der nächstgelegenen Stationen brauchen 20 Minuten und länger zum Einsatzort. Und jene Akut-Helfer, die im selben Ort sind und eigentlich diese Zeit durch ihre Kompetenz und Ausrüstung überbrücken sollen, überlegen, hinzuschmeißen. Eine ganze Region ist alarmiert, nur bei der Rettungsorganisation ist man überrascht.