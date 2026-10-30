Bewegende Worte nach Tränen-Drama in Wien

Spezielle Erinnerungen

Für ihn sei es ein besonderes Spiel in Wien gewesen. „Wir wollten heute auf den Platz kommen und gemeinsam unsere Tennisreise feiern. Als kleine Kinder haben wir früher in Rom Tennis an den Wochenenden gespielt“, schilderte Berrettini, der dann auch noch einen speziellen Moment mit Cobolli ansprach. „Ich kann mich an den Tag erinnern, als er sich für das Tennis und gegen den Fußball entschieden hat. Ich erinnere mich an seine Augen, es sind dieselben Augen, die er auch heute noch hat.“