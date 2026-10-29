Waffenverbot für Beamtin: Terror-Alarm bei Polizei

Die FPÖ tobt jedenfalls und stellt die Frage, „wer denn verhindere, dass die Dame nicht im Besitz einer Dienstwaffe einen Anschlag begeht?“ Das sei so, wie wenn man einem Busfahrer den Führerschein abnimmt, ihm dann aber sagt, dass er trotzdem die Schulkinder mit dem Bus in die Schule bringen soll. Der freiheitliche Sicherheitssprecher Gernot Darmann übt heftige Kritik: „Wie kann es sein, dass in Österreich auch mutmaßliche islamistische Terroristen zum Polizeidienst ausgebildet werden? Dieser Vorfall ist so unglaublich, dass einem beinahe die Worte fehlen.“ ÖVP-Innenminister Karner habe die Kontrolle verloren.