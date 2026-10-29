Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach „IS-Rekrutierung“

Waffenverbot für Beamtin: Terror-Alarm bei Polizei

Österreich
29.10.2026 20:08
Terror-Ermittlungen gegen zwei Frauen im selben Kurs für Polizistinnen – und die absurde ...
Terror-Ermittlungen gegen zwei Frauen im selben Kurs für Polizistinnen – und die absurde Dienstanweisung.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz, stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Behörden-Absurdistan: Trotz einem Waffenverbot wegen Terror-Verdachts sollte eine fertige Beamtin jetzt den Exekutivdienst antreten. Nach einem „Krone“-Anruf ist plötzlich alles anders ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Geschichte klingt wie ein verfrühter Faschingsscherz, wäre das Thema nicht so ernst. Zum heiklen Hintergrund: Gegen eine 23-jährige, nach zwei Jahren Ausbildung in Graz fertige, Wiener Polizeiaspirantin laufen vom Landesamt für Staatsschutz- und Extremismusbekämpfung (LSE) in der Steiermark und auch der Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Verdachts der kriminellen Vereinigung bzw. Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation.

Zweiter Terror-Alarm im selben Polizeischüler-Kurs
Was die Sache doppelt brisant macht: Die junge Frau besuchte die selbe Klasse wie eine 27-jährige Kurskollegin, die – wie berichtet – für den IS  rekrutiert haben soll. Während diese Polizeischülerin mit afghanischen Wurzeln nach Bekanntwerden der Vorwürfe rausgeschmissen wurde, wird es bei der jüngeren Exekutivaspirantin so richtig absurd. Denn trotz eines vorläufigen Waffenverbots sollte die Inspektorin ihren mehrmonatigen Praxisdienst als quasi letzten Schliff für den echten Berufsalltag in einem Wiener Stadtpolizeikommando diesen Sonntag antreten.

Lesen Sie auch:
In der Polizeischule Graz gibt es Islamismus-Ermittlungen. (Symbolbild)
Für IS rekrutiert
Rausschmiss! Polizeischülerin unter Terrorverdacht
20.10.2026

Waffengurt und Pistole sind nach Dienstende abzugeben
Wie das möglich ist? In einer internen Anweisung der Personalabteilung heißt es wörtlich: „Die Bedienstete kann im PI-Dienst (Anm. d. Redaktion: Polizeiinspektion) uneingeschränkt eingesetzt werden und ist ihr bei jedem Dienstantritt durch den betrauten Vorgesetzten der Waffengurt samt Dienstwaffe auszufolgen. Bei jedem Dienstende hat diese den Waffengurt samt Dienstwaffe abzugeben.“ 

Also darf die 27-Jährige auf Streife oder im Funkwagen eine geladene Glock-Pistole mit 17 Schuss im Standardmagazin mitführen – in der Freizeit ist ihr das Tragen einer Waffe allerdings wegen Terror-Verdachts verboten. Die Sicherheitsbehörde sieht aber offenbar keine Gefahr, weil „der Verdacht derzeit nicht derart dringend und erhärtet sei“. Na dann ...

Zitat Icon

Zwei radikal-islamistische Verdachtsfälle in der Polizeiausbildung sind eine Bankrotterklärung für den schwarzen Innenminister.

Gernot Darmann, FPÖ- Sicherheitssprecher

Bild: Evelyn Hronek

Die FPÖ tobt jedenfalls und stellt die Frage, „wer denn verhindere, dass die Dame nicht im Besitz einer Dienstwaffe einen Anschlag begeht?“ Das sei so, wie wenn man einem Busfahrer den Führerschein abnimmt, ihm dann aber sagt, dass er trotzdem die Schulkinder mit dem Bus in die Schule bringen soll. Der freiheitliche Sicherheitssprecher Gernot Darmann übt heftige Kritik: „Wie kann es sein, dass in Österreich auch mutmaßliche islamistische Terroristen zum Polizeidienst ausgebildet werden? Dieser Vorfall ist so unglaublich, dass einem beinahe die Worte fehlen.“ ÖVP-Innenminister Karner habe die Kontrolle verloren.

Auf „Krone“-Nachfrage plötzlich Kehrtwende
Die „Krone“ fragte zum zweiten Terror-Alarm im selben Polizeischülerkurs beim Innenministerium nach und siehe da: Die angehende Polizistin wird jetzt für die Dauer der Ermittlungen vom Dienst abgezogen. Ob sie dann noch bei der Exekutive verbleibt, werde man sehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
29.10.2026 20:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
155.048 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
105.640 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
90.083 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1424 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Mehr Österreich
Nach „IS-Rekrutierung“
Waffenverbot für Beamtin: Terror-Alarm bei Polizei
Prozess im Frühjahr
Sex mit 15-Jähriger: Wiener wohl länger in US-Haft
Nachspiel in Feldkirch
Bootsdrama: Zeuge wegen Falschaussage vor Gericht
Dieb bei Graz gefasst
Bugatti-CEO ließ Schlüssel stecken: Luxusauto weg!
Krone Plus Logo
Filmreifer Coup
Wie ein Wiener die Betrüger aufs Kreuz legte
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf