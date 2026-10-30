So buhlt Wörthersee-Hotel um neue Tourismustalente

Im Schlosshotel Velden lernen junge Lehrlinge erfolgreiche Wege früh kennen. Die „Krone“ und das Institut für Management und Wirtschaftsforschung zeichnen das Fünf-Sterne-Hotel auch heuer als hervorragenden Lehrbetrieb aus. Auch Hoteldirektor Thomas Haslauer machte im Schlosshotel eine steile Karriere.
Lehrlinge werden im Schlosshotel Velden individuell gefördert und profitieren von kreativen Trainingsformaten oder auch einem Erasmus-Austauschprogramm. Und daher haben die „Kronen Zeitung“ und das IMWF das Fünf-Sterne-Haus erneut in der Kategorie Hotellerie zu den Top-Lehrbetrieben Österreichs ausgezeichnet. Grundlage für das Ranking ist eine Studie, in der die 1340 größten Lehrbetrieben des Landes bewertet werden. Nach Arbeitgeberbewertungen auf Social Media, Bewertungen von Lehrlingen auf Onlineplattformen sowie der Reputation als Ausbildungsbetrieb in den Medien.
Kaum eine Branche bietet so viele Karrieremöglichkeiten wie die Hotellerie. Am 24. November wird das Falkensteiner Schlosshotel Velden dann auch ganz offiziell vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus zum „staatlich ausgezeichneten Lehrbetrieb“ ernannt.
„Gute Gastgeber entstehen nicht von heute auf morgen. Sie wachsen mit den Erfahrungen, die sie speziell in den ersten Jahren sammeln“, so Thomas Haslauer, General Manager des Falkensteiner Schlosshotel Velden. „Die erneute Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung für unseren Weg. Wir möchten, dass junge Menschen bei uns nicht nur einen Beruf lernen, sondern ihre Begeisterung für die Hotellerie entdecken.“
Hoteldirektor Haslauer startete seine Karriere im Schlosshotel
Wie eine Karriere im Schlosshotel verlaufen kann, zeigt Haslauer selbst. Im Sommer 2015 hat der Feldkirchener Bauernsohn mit nur 19 Jahren im Frühstückskellner im Schlosshotel gestartet. Er hat die Kultur bei Falkensteiner geschätzt und machte viele Stationen durch. Danach führte ihn sein Weg über den Beachclub, den Verkauf und die Direktionsassistenz bis zum Resident Manager. Die größte Herausforderung für Haslauer war die Coronazeit. Nebenbei hat er zwischen 2016 und 2019 das Studium im Business Management an der FH Kärnten betrieben, das er 2023 mit dem Master abschloss. „2020 wurde für mich die Position des Direktionsassistenten geschaffen.“ 2025 hat Haslauer nach zehn Jahren im Konzern die Leitung des Schlosshotels übernommen. Damit ist er der jüngste Hoteldirektor in der Geschichte der Falkensteiner Gruppe.
Haslauer löste als Hoteldirektor Constantin von Deines ab. „Er macht seine Sache ausgezeichnet“, lobt Constantin von Deines seinen Nachfolger. Der Deutsche ist weiterhin für die Falkensteiner-Group tätig ist und hat zuletzt das neue Hotel am Gardasee mitaufgebaut.
Der Weg ins Schlosshotel beginnt für viele mit dem Praktikanten-Hearing. Rund 180 Schüler von Hotelfach- und Gastgewerbeschulen aus ganz Österreich bewerben sich jedes Jahr. Am 14. November lädt das Haus wieder rund 90 von ihnen ein. Eltern und Großeltern dürfen als Begleitpersonen mit dabei sein. „Ein Sommer weg von zu Hause ist sowohl für die Jugendlichen als auch ihre Familien etwas Aufregendes. Da hilft es, wenn alle schon einmal hier im Haus waren“, erklärt Haslauer.
Am Tag des Assessment-Centers ist das gesamte Team im Einsatz. An Stationen im Restaurant, an der Rezeption und in der Küche finden erste Eignungstests und Vorstellungsgespräche statt. Parallel dazu finden für die Jugendlichen und ihre Begleitpersonen Hausführungen in Kleingruppen statt. Vergeben werden insgesamt 30 Praktikumsplätze, 20 davon im Service, sieben in der Küche und drei im Front-Office.
Vorzüge für die Mitarbeiter
Neben den Praktikumsplätzen werden im Schlosshotel auch Lehrstellen vergeben: als Köchin oder Koch, Restaurantfachkraft sowie Hotelfachkraft. Auch eine Lehre mit Matura ist möglich. „Wer nicht aus der Region kommt, wohnt im Mitarbeiterhaus wenige Minuten vom Hotel entfernt“, sagt Haslauer. „Verpflegt werden alle im hauseigenen Mitarbeiterrestaurant. Und das auch an freien Tagen. Der Fitnessbereich und E-Bikes sind kostenlos, dazu kommen Staff-Rates in über 30 Häusern der Gruppe.“
Nach einem strukturierten Onboarding begleitet ein eigenes Schulungsprogramm der Falkensteiner Michaeler Tourism Group den Nachwuchs. Die Trainings reichen vom Kick-off für Newcomer bis zum Business-Knigge. Fachlich stehen unter anderem Beschwerdemanagement, Lerntechniken und Präsentieren auf dem Programm.
Beim Format „Boss for One Day“ erhalten die Jugendlichen spielerisch Einblick in unternehmerische Entscheidungen. Seit 2024 haben die Falkensteiner Lehrlinge im Rahmen des Erasmus-Programms auch die Möglichkeit, Erfahrungen in den verschiedenen Falkensteiner Hotels in Italien und Kroatien zu sammeln. Bei den Supreme-Team- und Youngster-Tagen lernen sie außerdem die Tourismusgruppe besser kennen und tauschen sich mit Lehrlingen aus anderen Häusern aus.
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