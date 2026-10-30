So buhlt Wörthersee-Hotel um neue Tourismustalente

Hoteldirektor Haslauer startete seine Karriere im Schlosshotel

Wie eine Karriere im Schlosshotel verlaufen kann, zeigt Haslauer selbst. Im Sommer 2015 hat der Feldkirchener Bauernsohn mit nur 19 Jahren im Frühstückskellner im Schlosshotel gestartet. Er hat die Kultur bei Falkensteiner geschätzt und machte viele Stationen durch. Danach führte ihn sein Weg über den Beachclub, den Verkauf und die Direktionsassistenz bis zum Resident Manager. Die größte Herausforderung für Haslauer war die Coronazeit. Nebenbei hat er zwischen 2016 und 2019 das Studium im Business Management an der FH Kärnten betrieben, das er 2023 mit dem Master abschloss. „2020 wurde für mich die Position des Direktionsassistenten geschaffen.“ 2025 hat Haslauer nach zehn Jahren im Konzern die Leitung des Schlosshotels übernommen. Damit ist er der jüngste Hoteldirektor in der Geschichte der Falkensteiner Gruppe.