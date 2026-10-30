Parteiausschluss, weil er eine neue Liste gründete

Kein logischer Grund für Parteiausschluss

Die Begründung: „Meine Kandidatur bei der Gemeinderatswahl im Mai 2026 für die unabhängige Bürgerliste ‚Wir für Neunkirchen‘ habe zum automatischen Ende meiner FPÖ-Mitgliedschaft geführt“, so Berlosnig. Was aber nichts mit dem tatsächlichen Ausschluss sieben Monate davor zu tun hätte, meint er. Zudem könne eine Kandidatur für eine Bürgerliste nicht mit einem Beitritt zu einer anderen Partei gleichgestellt werden. Und: „Das Parteigericht hat die Berufung als unzulässig zurückgewiesen, ohne auch nur einen der ursprünglichen Ausschlussgründe inhaltlich zu prüfen!“