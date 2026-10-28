Defekter Kühlschrank löst Brandalarm aus

Gegen 21 Uhr wurden die Florianis in die Fußgängerzone der Feldkircher Altstadt gerufen. Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen. Die ausgerückten Feuerwehren Feldkirch Stadt und Tosters konnten die Ursache schnell ausfindig machen: Ein defekter Kühlschrank war in Brand geraten und hatte bereits den Zimmerboden angekokelt.