Defekter Kühlschrank löst Brandalarm aus

Ein technisches Gebrechen an einem Kühlschrank rief am Dienstagabend die Feuerwehr in der Feldkircher Fußgängerzone auf den Plan. Glück im Unglück: Der Rauchmelder in der betroffenen Wohnung löste aus und verhinderte so Schlimmeres. Verletzt wurde niemand.
Gegen 21 Uhr wurden die Florianis in die Fußgängerzone der Feldkircher Altstadt gerufen. Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen. Die ausgerückten Feuerwehren Feldkirch Stadt und Tosters konnten die Ursache schnell ausfindig machen: Ein defekter Kühlschrank war in Brand geraten und hatte bereits den Zimmerboden angekokelt.
Die Einsatzkräfte brachten die heikle Situation schnell unter Kontrolle und konnten rasch „Brand aus“ geben. Die Wohnung wurde gründlich belüftet und war anschließend wieder bewohnbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.