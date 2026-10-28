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Rauchmelder schlug an

Defekter Kühlschrank löst Brandalarm aus

Vorarlberg
28.10.2026 16:15
Feuerwehreinsatz in der Feldkircher Fußgängerzone.
Feuerwehreinsatz in der Feldkircher Fußgängerzone.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein technisches Gebrechen an einem Kühlschrank rief am Dienstagabend die Feuerwehr in der Feldkircher Fußgängerzone auf den Plan. Glück im Unglück: Der Rauchmelder in der betroffenen Wohnung löste aus und verhinderte so Schlimmeres. Verletzt wurde niemand.

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Gegen 21 Uhr wurden die Florianis in die Fußgängerzone der Feldkircher Altstadt gerufen. Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen. Die ausgerückten Feuerwehren Feldkirch Stadt und Tosters konnten die Ursache schnell ausfindig machen: Ein defekter Kühlschrank war in Brand geraten und hatte bereits den Zimmerboden angekokelt.

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Die Einsatzkräfte brachten die heikle Situation schnell unter Kontrolle und konnten rasch „Brand aus“ geben. Die Wohnung wurde gründlich belüftet und war anschließend wieder bewohnbar.

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