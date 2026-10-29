Macht die OMV so viel Gewinn auf unsere Kosten?

Wenn österreichische Unternehmen große Gewinne einfahren, profitiert das ganze Land davon. Denn die OMV gehört zu den größten Steuerzahlern Österreichs, spült jährlich hunderte Millionen Euro in die Kasse von Finanzminister Markus Marterbauer. Doch ist das die ganze Wahrheit? Oder wird der Gewinn auf dem Rücken der Autofahrer eingefahren und profitieren einzig die Aktionäre?