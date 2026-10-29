Krapfen-Test: Hier wartet die süßeste Versuchung!

Handlich, fluffig, schmackhaft, süß – so mögen wir unsere Krapfen! Spätestens mit Beginn der Faschingszeit am 11. November haben die gefüllten Leckereien wieder Hochkonjunktur. Wir testeten die Marmeladen-Klassiker von 13 Anbietern – und küren unsere süßeste Versuchung ...
Mitten im Küchentrubel pfeffern sich zankende Eheleute Beschimpfungen um die Ohren. Dann greift die Altwiener Hofratsköchin zum Germteig. Den Gatten verfehlt sie knapp, das Geschoß landet im brodelnden Fett – womit Cäcilia Krapf um 1690 das letztlich nach ihr benannte Gebäck aus der Taufe hebt ...
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