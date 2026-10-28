Sellner scheitert mit Beschwerde gegen Urteil

Ausrede ließ Richter kalt

Sellner verteidigte sich damit, dass das Zeichen aus dem Computerspiel „Overwatch“ stamme und sich vom offiziellen Symbol der Identitären unterscheide. Das Gericht folgte dieser Argumentation jedoch nicht. In der Entscheidung heißt es, das Motiv weise eine „sehr starke Ähnlichkeit“ mit dem Symbol der Identitären Bewegung Österreich auf. Es handle sich lediglich um eine unwesentliche Abänderung und sei im konkreten Zusammenhang weiterhin eindeutig als Identitären-Symbol erkennbar.