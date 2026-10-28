Claudia Gamon: „Übrig geblieben ist heiße Luft“

Neos pochen weiter auf Gemeindefusionen

Als konkreten Vorschlag bringen die Neos unter anderem Gemeindefusionen ein. Alle 96 Bürgermeister des Landes hätten einen Brief mit den Ideen der Partei und einer Einladung zum Gespräch erhalten, berichtete Gamon. Derzeit sei sie selbst bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern unterwegs. Diese schilderten die Lage „ehrlich und offen“. Die Herausforderungen seien groß, die Bereitschaft zu Reformen aber ebenfalls. „Der Landeshauptmann sollte endlich etwas Konkretes vorlegen“, forderte Gamon. „Dass er reden kann, wissen wir.“