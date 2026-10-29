FTC prüft personalisierte Preise bei US-Firmen

Zu den betroffenen Anbietern gehören zudem Target, die Fahr- und Lieferdienste Lyft, DoorDash und Instacart sowie die Fluggesellschaften Delta, United und JetBlue. Die FTC will die Informationen für eine Studie nutzen, die dem Gesetzgeber und den Aufsichtsbehörden als Grundlage dienen soll. Der Vorstoß erfolgt kurz vor den US-Kongresswahlen in der kommenden Woche, bei denen die Lebenshaltungskosten für viele Wähler ein zentrales Thema sind.