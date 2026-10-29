Wow! Diese „Tribute von Panem“-Looks sind der Hit



„Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping“ erzählt die Vorgeschichte von Haymitch Abernathy, dem späteren Mentor von Katniss Everdeen. Im Mittelpunkt stehen die 50. Hungerspiele, das sogenannte zweite Jubel-Jubiläum, bei dem doppelt so viele Tribute wie üblich in die tödliche Arena geschickt werden. Der Film zeigt, wie Haymitch zum unerwarteten Helden wird, welche Opfer er bringen muss und wie die brutalen Machenschaften des Kapitols sein weiteres Leben prägen. Der Film startet am 19. November in den österreichischen Kinos.