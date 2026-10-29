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Wow! Diese „Tribute von Panem“-Looks sind der Hit

Star-Style
29.10.2026 10:34
Ein Look aufregender als der andere: Mckenna Grace, Elle Fanning und Glenn Close sorgten bei der ...
Ein Look aufregender als der andere: Mckenna Grace, Elle Fanning und Glenn Close sorgten bei der „Tribute von Panem“-Premiere in London für Aufsehen.(Bild: Krone-Collage/AP/Scott A Garfitt)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Diese Looks sind einfach der Hammer! Bei der London-Premiere von „Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping“ glänzten Elle Fanning, Mckenna Grace und Co. in Looks, die so extravagant waren, dass man gar nicht wusste, wo man zuerst hinschauen sollte!

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Ein Highlight am roten Teppich war mit Sicherheit der Look von Elle Fanning. Die Schauspielerin trug ein Kleid aus der aktuellen Couture-Kollektion von Robert Wun, das durch ein skulpturales, trägerloses Oberteil mit wellenförmigen Schößchen-Details sowie einem ausladenden Tüllrock bestach.

Absoluter Blickfang war aber Fannings Kopfschmuck: ein Hut, auf dem eine Ballerina vor einem Spiegel thronte! Eine perfekte Ergänzung zum Tutu-Look von Fanning. Alles in allem eine perfekte Anspielung auf ihre der Rolle Effie Trinket, die ja für ihre Extravaganz bekannt ist.

Elle Fanning begeisterte mit Ballerina-Hut.
Elle Fanning begeisterte mit Ballerina-Hut.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Und einer Robe, die auch ihrer Filmrolle Effie Trinket gefallen würde!
Und einer Robe, die auch ihrer Filmrolle Effie Trinket gefallen würde!(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Hommage an Filmplakat
Doch die 28-Jährige war längst nicht die Einzige, die auf dem grünen Rasen, der für die Premiere von „Die Tribute von Panem“ in London ausgerollt worden war, für Blitzlichtgewitter sorgte. Auch Mckenna Grace zog in ihrer Robe von Almée Couture alle Blicke auf sich.

Schaut man nämlich genauer hin, erkennt man: Die detailreiche Stickerei, die mit zahlreichen Pailletten verziert ist, lässt die Landschaft des „Tribute von Panem“-Plakats aufleben. Von der Blumenwiese über die Berglandschaft bis hin zu einem Himmel, der aussieht, als sei er von Vincent van Gogh höchstpersönlich auf das Dress von Grace gepinselt worden – dieses Kleid ist ein wahres Kunstwerk!

Mckenna Grace trug ein Kleid, das eine Hommage an das neue „Tribute von Panem“-Plakat war.
Mckenna Grace trug ein Kleid, das eine Hommage an das neue „Tribute von Panem“-Plakat war.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Mckenna Grace mit Whitney Peak
Mckenna Grace mit Whitney Peak(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Glenn Close mit Gehstock
Glenn Close kam in einem moosgrünen Taftkleid von Simone Rocha, das dank einer voluminösen Silhouette und geraffter Schleifendetails an der Taille ein modisches Highlight war. Schwarze Lederhandschuhe sowie ein Gehstock gaben Close zudem eine imposante Ausstrahlung.

Ebenso wie ihre Frisur: Die 79-Jährige hatte ihre blonden Haare zu einem kunstvollen Dutt frisiert. Lange Ohrringe mit smaragdgrünen Akzenten verliehen die nötige Portion Glamour.

Glenn Close war bei der London-Premiere von „Die Tribute von Panem“ eine imposante Erscheinung.
Glenn Close war bei der London-Premiere von „Die Tribute von Panem“ eine imposante Erscheinung.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Die Schauspielerin trug ein moosgrünes Kleid von Simeone Rocha mit extravagantem Schnitt.
Die Schauspielerin trug ein moosgrünes Kleid von Simeone Rocha mit extravagantem Schnitt.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Ebenfalls top: Whitney Peak und Molly McCann, die in ihrem Blütenkleidchen und den Schmetterlingen im Haar einfach zauberhaft aussah!

Joseph Zada, der im Film den jungen Haymitch Abernathy spielt, begeisterte hingegen im lässigen Oversize-Look und mit Sonnenbrille.

Whitney Peak
Whitney Peak(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Molly McCann
Molly McCann(Bild: AP/Scott Garfitt)
Joseph Zada
Joseph Zada(Bild: AP/Scott A Garfitt)


„Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping“ erzählt die Vorgeschichte von Haymitch Abernathy, dem späteren Mentor von Katniss Everdeen. Im Mittelpunkt stehen die 50. Hungerspiele, das sogenannte zweite Jubel-Jubiläum, bei dem doppelt so viele Tribute wie üblich in die tödliche Arena geschickt werden. Der Film zeigt, wie Haymitch zum unerwarteten Helden wird, welche Opfer er bringen muss und wie die brutalen Machenschaften des Kapitols sein weiteres Leben prägen. Der Film startet am 19. November in den österreichischen Kinos.

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