Eurofighter fliegen wieder mit mehr als 1200 km/h

Von 3. bis 13. November trainieren die Eurofighter-Piloten unter realen körperlichen Belastungen. Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass die österreichischen Luftstreitkräfte ihr Überschalltraining durchführen.
Die Flugsicherheit habe dabei höchste Priorität, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Ein wesentlicher Aspekt des Trainings sei auch die Zusammenarbeit zwischen Militärpiloten, Radarleitoffizieren sowie der militärischen und zivilen Flugsicherung.
Flüge in über 12.500 Metern Höhe
Überschallgeschwindigkeit beginnt bei etwa 1200 km/h. Nähert sich ein Eurofighter dieser Geschwindigkeit, entstehen Stoßwellen am Flugzeug. Um den Überschallknall am Boden zu reduzieren, fliegen die Eurofighter-Piloten in Höhen von mehr als 12.500 Metern.
Die Überschallflüge finden in ganz Österreich statt. Ausgenommen sind Ballungsräume sowie die Bundesländer Tirol und Vorarlberg.
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