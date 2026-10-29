Eurofighter fliegen wieder mit mehr als 1200 km/h

Flüge in über 12.500 Metern Höhe

Überschallgeschwindigkeit beginnt bei etwa 1200 km/h. Nähert sich ein Eurofighter dieser Geschwindigkeit, entstehen Stoßwellen am Flugzeug. Um den Überschallknall am Boden zu reduzieren, fliegen die Eurofighter-Piloten in Höhen von mehr als 12.500 Metern.