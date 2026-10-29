Nach WM-Kuss: Vize-Weltmeister ist wieder Single

William Poromaa ist wieder Single! Der schwedische Langlaufstar sorgte mit einem Kuss nach dem Gewinn der Silbermedaille bei der WM für Aufsehen. Nun ist die Beziehung zu Ende ...
„Ich habe keine Lebensgefährtin“, antwortete der 25-Jährige im Gespräch mit der Zeitung „Aftonbladet“ auf die Frage nach seinem Beziehungsstatus. Auf die Nachfrage, ob er Single sei, sagte er: „Genau.“
Poromaa war mit der Norwegerin Cecilie Wasler Fone liiert. Eine Trennung des Paares war bisher nicht bekannt. Bei der Ski-Weltmeisterschaft 2025 hatten die beiden ihre Beziehung öffentlich gemacht: Nach dem Gewinn der Silbermedaille im Massenstart über 50 Kilometer Freistil küsste Poromaa seine Freundin und sorgte damit für Aufsehen in den skandinavischen Boulevardblättern.
Poromaa war einst mit Schwedens Langlauf-Superstar Frida Karlsson liiert. Die Beziehung endete jedoch im Jahr 2023.
Bei der WM 2025 lüftete der zweifache Weltcupsieger dann sein neues Liebesglück. Wenig später gaben Poromaa und seine Cecilie in einer Dokumentation Einblicke in ihre Beziehung. „Ich wusste gar nicht, wer William Poromaa war“, sagte die Norwegerin damals mit einem Lächeln. Zwischen den beiden funkte es, sie wurden ein Paar und zogen zusammen.
„Es beeinflusst auch mich“
In der Dokumentation sagte Wasler Fone über das Sportlerleben von Poromaa: „Es beeinflusst uns rund um die Uhr. Er konzentriert sich immer auf ein Ziel und überlegt sich alles genau. Das zehrt in den anspruchsvollsten Phasen sehr an seinen Kräften. Es beeinflusst auch mich.“
Scheinbar war die Belastung für die Beziehung jedoch zu groß und sie ging in die Brüche. Poromaa genießt nun die Vorzüge des Singlelebens: „Es ist gut. Man kann an sich arbeiten, sich auf sich selbst konzentrieren und versuchen, der beste Skifahrer zu werden. Das ist also ziemlich schön.“
Er habe „einen sehr egozentrischen Beruf. Man bringt den eigenen Körper an seine Grenzen und tut alles, um so gut wie möglich zu werden. Es ist eben ein besonderes Leben, und manchmal kann es schön sein, das in aller Ruhe tun zu können.“
Comeback nach Knöchelbruch
Im Sommer musste sich der Schwede ohnehin auf sein sportliches Comeback konzentrieren. Nach einem Knöchelbruch kämpfte er sich zurück. Aktuell trainiert der Star-Langläufer mit dem schwedischen Team im Schnalstal in Südtirol.
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