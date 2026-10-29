Aktivisten enttarnen ICE-Beamte in den USA

Laut einer Mitteilung der Gruppe, die sich selbst Department of Peace nennt, sollen auch die Identitäten verdeckter Ermittler der Behörde ICE preisgegeben worden sein. Das Ministerium teilte auf Anfrage mit, es wisse von einer „möglichen Sicherheitsverletzung“ und arbeite daran, die Situation zügig zu klären. Man nehme es sehr ernst, wenn die Sicherheit von Mitarbeitern bedroht sei.