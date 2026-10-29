Betrunkener 12-Jähriger mit Scooter unterwegs

Als ein Zwölfjähriger Mittwochabend von der Polizei kontrolliert wurde, fehlte an seinem E-Scooter nicht nur die Beleuchtung. Der Bub war zudem alkoholisiert, wurde von den Beamten an seine Großeltern übergeben.
Eine Polizeistreife bemerkte Mittwochabend gegen 21 Uhr, einen E-Scooter-Fahrer, der sein Fahrzeug in St. Martin im Innkreis entlang eines Geh- und Radweges lenkte. Da der Lenker keinen Helm trug und beim Zweirad die Beleuchtung fehlte, wurde er zur Kontrolle angehalten.
Bub alkoholisiert
Besonders tragisch: Die Beamten nahmen beim erst 12-jährigen Ortsansässigen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht und fiel mit 0,6 Promille positiv aus.
Anzeige erstattet
Der Bub wurde seinen Großeltern übergeben und eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis erstattet. Da die Leberenzyme für den Alkoholabbau bei Kindern noch nicht voll entwickelt sind, bestehen bereits ab 0,5 Promille erhebliche gesundheitliche Gefahren.
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