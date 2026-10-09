ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer

„Krimineller illegaler Ausländer“

„Es waren viele ICE-Beamte da, drei oder vier Autos“, sagte der Augenzeuge Pedro Almarez, Besitzer eines nahe gelegenen Restaurants. Er habe Schüsse gehört und sei nach draußen gegangen. Das US-Heimatschutzministerium teilte mit, dass der angeschossene Mann ein „krimineller illegaler Ausländer“ aus der Demokratischen Republik sei. Er sei wegen schweren Diebstahls und wegen Körperverletzung vorbestraft, zudem wegen Raubes und Drogen- und Waffenbesitzes mehrfach festgenommen worden. Er soll in Verbindung mit einer Straßengang stehen.