Im Ost-Klassiker vor dem loyalen „Schüler“ gewarnt

Die Fivers empfangen am Mittwoch im Handball-Kracher Krems. Für Peter Eckl geht’s im Trainerduell gegen Ibish Thaqi, mit dem er den ersten Meistertitel der Margaretner holte. Mittlerweile ist der „Schüler“ als Coach der Wachauer ein Titelsammler. Für viel Brisanz ist also wieder gesorgt.
„Oftmals hitzig, aber nie persönlich. Mehr eine gesunde Konkurrenz.“ So beschreibt Fivers-Trainer Peter Eckl vor dem HLA-Osthit am Mittwoch (20, live auf krone.tv) daheim gegen Krems die Rivalität zu Pendant Ibish Thaqi, seinem einstigen „Schüler“ beim Premieren-Meistertitel 2011. „Es war meine erste Saison als Chefcoach. Ibish war noch Spieler, sehr loyal. Jetzt kämpft er für seine Sache, ist ein akribischer Arbeiter, der sein Team gut einstellt und für Erfolge sorgt.“ So gab’s nach drei Meistertitel zuletzt den Cuptriumph, aber in dieser Ligasaison als aktueller Vorletzter nur einen Sieg in sieben Matches.
Die Fivers sind als Vizemeister Zweiter (ein Spiel weniger), verloren vor der Heimgala gegen Besiktas und bitterem Europacup-Aus in Vöslau. „Ich hoffe, wir haben die Lehren gezogen, um einen Schritt vorwärts zu machen. Wir brauchen als Team, als Gefüge nach den Verletzungen, noch Zeit, haben spielerisch und taktisch noch Potenzial“, weiß Eckl, der alle Mann an Bord hat. „Wir sind bei 80 Prozent, aber für den Meister- oder Cuptitel braucht es 90.“
Wie, nur 90? „Naja, 100 Prozent wäre Perfektion“, lacht der Langzeitcoach, „aber klar, wir wollen einen Titel.“ Da kann er die beiden Kapitäne Fabio Schuh, Spieler der letzten Saison, und Marin Martinovic gut gebrauchen. „Bei Fabio ist insofern noch etwas Luft, dass er neben seiner eigenen Stärke und Präsenz auch die Mannschaft gut führt. Marin ist in wichtigen Momenten da.“
Mit Grgic gelang Toptransfer
Eckl weiß, dass Siege gegen Krems nie leicht vonstatten gehen, dazu „bekam“ Thaqi Aufbau Mislav Grgic, mit Linz 2024 Meister. „Mit ihm könnten sie sich zu einem kleinen Geheimfavoriten in der Liga mausern.“
HLA-MEISTERLIGA: 1. Schwaz (12/8), 2. Fivers (10/7), 3. Ferlach (10/7), ...11. Krems (4/7), 12. Atzgersdorf (1/8).
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