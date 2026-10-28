Im Ost-Klassiker vor dem loyalen „Schüler“ gewarnt

„Oftmals hitzig, aber nie persönlich. Mehr eine gesunde Konkurrenz.“ So beschreibt Fivers-Trainer Peter Eckl vor dem HLA-Osthit am Mittwoch (20, live auf krone.tv) daheim gegen Krems die Rivalität zu Pendant Ibish Thaqi, seinem einstigen „Schüler“ beim Premieren-Meistertitel 2011. „Es war meine erste Saison als Chefcoach. Ibish war noch Spieler, sehr loyal. Jetzt kämpft er für seine Sache, ist ein akribischer Arbeiter, der sein Team gut einstellt und für Erfolge sorgt.“ So gab’s nach drei Meistertitel zuletzt den Cuptriumph, aber in dieser Ligasaison als aktueller Vorletzter nur einen Sieg in sieben Matches.