Teil der Lehrer vergibt Noten ungeprüft durch KI

In Deutschland hat ein Teil der Lehrkräfte an Schulen einer Umfrage zufolge bereits ungeprüft Noten für Tests und Arbeiten durch Künstliche Intelligenz vergeben lassen. In einer vom Digitalverband Bitkom am Dienstag veröffentlichten Befragung gaben sieben Prozent der Lehrerinnen und Lehrer an, KI für die Benotung genutzt zu haben – ohne das Ergebnis zu prüfen.