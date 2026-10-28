Teil der Lehrer vergibt Noten ungeprüft durch KI

In Deutschland hat ein Teil der Lehrkräfte an Schulen einer Umfrage zufolge bereits ungeprüft Noten für Tests und Arbeiten durch Künstliche Intelligenz vergeben lassen. In einer vom Digitalverband Bitkom am Dienstag veröffentlichten Befragung gaben sieben Prozent der Lehrerinnen und Lehrer an, KI für die Benotung genutzt zu haben – ohne das Ergebnis zu prüfen.
Bereits jede fünfte Lehrkraft nutzt demnach KI-Anwendungen zur Kontrolle von Aufgaben und Prüfungen. Insgesamt wird Künstliche Intelligenz von 58 Prozent der Lehrkräfte für schulische Zwecke genutzt, wie aus der Bitkom-Umfrage weiter hervorgeht.
70 Prozent der Lehrkräfte äußerten demnach, die KI-Nutzung durch Schüler lasse sich kaum kontrollieren. Eine große Mehrheit von 92 Prozent fordert, die Schüler müssten kennzeichnen, wenn sie KI für schulische Aufgaben genutzt haben.
Von klaren Regeln an ihren Schulen zum KI-Einsatz berichtete nur etwas mehr als die Hälfte (57 Prozent) der Pädagogen. Jeder zweite Pädagoge (51 Prozent) fühlt sich von der KI überfordert.
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