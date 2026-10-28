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Frucht wog 1 Kilo

Avocado erschlägt Neugeborenes in Brasilien

Ausland
28.10.2026 11:33
Tropische Sorten der Avocado können mehr als ein Kilo schwer werden – bestimmte Züchtungen ...
Tropische Sorten der Avocado können mehr als ein Kilo schwer werden – bestimmte Züchtungen können noch größer wachsen.(Bild: MNStudio - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tragischer Unfall vor einem Kindergarten in Brasilien: Eine 30-jährige Mutter wollte ihren älteren Sohn (5) gerade im Kindergarten abgeben, als eine Frucht von einem dort stehenden Avocadobaum fiel. Die Avocado traf den Säugling, den sie am Arm hielt, am Kopf. Den erbitterten Kampf um das Leben des Buben verloren die Ärzte wenige Tage nach dem Unfall.

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Der Vorfall ereignete sich am 22. Oktober in Buenos Aires, wie die Zeitung „La Nacion“ berichtet. Giuliana Gómez wollte wie gewöhnlich ihren fünfjährigen Sohn im Kindergarten abgeben – dafür wartete sie am Eingang des Gebäudes. 

Zu diesem Zeitpunkt löste sich eine Avocado, die etwa ein Kilo schwer war, und fiel ihrem jüngsten Sohn Lucas, den sie am Arm hielt, auf den Kopf. Der Säugling war gerade einmal zwölf Tage alt. 

Kind wurde mehrfach am Kopf operiert
Durch die Größe und Fallgeschwindigkeit traf die Frucht den Kleinen mit voller Wucht. Er erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es folgten mehrere Operationen am Schädel des Babys, die sein Leben jedoch nicht retten konnten. Es verstarb wenige Tage nach dem Unfall. 

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Zuvor soll es bereits mehrere Beschwerden über die Avocadobäume vor dem Kindergarten gegeben haben. Sogar die Mutter des verunglückten Buben habe die Stadtverwaltung auf das Problem aufmerksam gemacht: „Sie kamen nicht früher, um ihn zu fällen und das zu verhindern. Seit 2025 bitten sie darum, diesen Baum zu fällen“, erklärte Gomez laut „Clarin“. 

Nach dem Vorfall soll die Gemeinde schließlich den Baum gefällt haben. Für den kleinen Lucas kommt diese Maßnahme jedoch leider zu spät. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun – der Fall wurde als fahrlässige Tötung eingestuft.

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