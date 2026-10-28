Avocado erschlägt Neugeborenes in Brasilien

Zuvor soll es bereits mehrere Beschwerden über die Avocadobäume vor dem Kindergarten gegeben haben. Sogar die Mutter des verunglückten Buben habe die Stadtverwaltung auf das Problem aufmerksam gemacht: „Sie kamen nicht früher, um ihn zu fällen und das zu verhindern. Seit 2025 bitten sie darum, diesen Baum zu fällen“, erklärte Gomez laut „Clarin“.