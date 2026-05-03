Warum Playmobil-Männchen langsam dahinsterben

Kaum ein Spielzeug hat Generationen so geprägt wie Playmobil. Ritterburgen, Polizisten, Piratenschiffe und Prinzessinnenschlösser machten das deutsche Unternehmen zur Weltmarke. 52 Jahre nach der ersten Produktpräsentation kämpft der einstige Branchenprimus mit sinkenden Umsatzzahlen und einem radikal veränderten Spielwarenmarkt. Die Hintergründe.
Wer in den 1980er- oder 1990er-Jahren aufgewachsen ist, kennt sie, die kleinen Figuren mit dem braven Lächeln, den Greifhänden und den ikonischen Frisuren. Playmobil wurde zum festen Bestandteil europäischer Kinderzimmer und zum Exportschlager „Made in Germany“.
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