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Warum Playmobil-Männchen langsam dahinsterben

Wirtschaft
03.05.2026 06:00
Die Figuren mit den Helmfrisuren bevölkerten die Kinderzimmer der heute über 30-Jährigen. Nun ...
Die Figuren mit den Helmfrisuren bevölkerten die Kinderzimmer der heute über 30-Jährigen. Nun hofft der Konzern, dass er nicht unter die Räder kommt.(Bild: Morad HEGUI – stock.adobe.com)
Porträt von Euke Frank
Von Euke Frank

Kaum ein Spielzeug hat Generationen so geprägt wie Playmobil. Ritterburgen, Polizisten, Piratenschiffe und Prinzessinnenschlösser machten das deutsche Unternehmen zur Weltmarke. 52 Jahre nach der ersten Produktpräsentation kämpft der einstige Branchenprimus mit sinkenden Umsatzzahlen und einem radikal veränderten Spielwarenmarkt. Die Hintergründe.

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Wer in den 1980er- oder 1990er-Jahren aufgewachsen ist, kennt sie, die kleinen Figuren mit dem braven Lächeln, den Greifhänden und den ikonischen Frisuren. Playmobil wurde zum festen Bestandteil europäischer Kinderzimmer und zum Exportschlager „Made in Germany“.

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