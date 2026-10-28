Trauer um Serien-Star: Susan Saint James ist tot

Wichtigere Dinge als Geld

Obwohl sie sich in Hollywood bereits einen Namen gemacht hatte, gab es für Saint James wichtigere Dinge im Leben als Ruhm und Geld. Ihre Familie gab gegenüber dem „People“-Magazin eine Stellungnahme ab, in der es heißt: „Susan war ein Mensch, der großzügig mit seiner Zeit und Energie umging und der sich instinktiv jenen zuwandte, die Unterstützung brauchten. Sie lehrte ihre Kinder, innezuhalten, freundlich zu sein und auf andere Menschen zu achten.“