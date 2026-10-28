Trauer um Serien-Star: Susan Saint James ist tot

Traurige Nachricht aus der Fernsehwelt: Serien-Star Susan Saint James starb am Montag im Alter von 80 Jahren. Zuvor ist sie an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt.
Susan Saint James war vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren einem breiten Fernsehpublikum bekannt. Mit ihren Rollen in den Serien „Kate & Ellie“ sowie „McMillan & Wife“ feierte sie ihre größten Erfolge. Sie spielte aber auch in zahlreichen anderen US-Serien mit.
Stern am Walk of Fame
1969 wurde sie für ihre Rolle in „The Name of the Game“ mit einem Emmy ausgezeichnet. Nach dem Ende der Serie im Jahr 1989 zog sich Saint James weitgehend aus dem Schauspielgeschäft zurück und übernahm nur noch gelegentlich Rollen. 2008 wurde sie mit einem Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame geehrt.
Wichtigere Dinge als Geld
Obwohl sie sich in Hollywood bereits einen Namen gemacht hatte, gab es für Saint James wichtigere Dinge im Leben als Ruhm und Geld. Ihre Familie gab gegenüber dem „People“-Magazin eine Stellungnahme ab, in der es heißt: „Susan war ein Mensch, der großzügig mit seiner Zeit und Energie umging und der sich instinktiv jenen zuwandte, die Unterstützung brauchten. Sie lehrte ihre Kinder, innezuhalten, freundlich zu sein und auf andere Menschen zu achten.“
Die Familie fügte hinzu: „Für sie gab es keine Fremden. Jeder Mensch, dem sie begegnete, wurde in diesem Augenblick zur wichtigsten Person im Raum – sei es ein Vorstandsmitglied oder die Verkäuferin im Schuhgeschäft, die am Ende meist ihre gesamte Lebensgeschichte kannte.“
Schwerer Verlust: Sohn starb mit 14 Jahren
Besonders schlimm: Obwohl Susan immer optimistisch durchs Leben ging und die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen stellte, machte ihr das Schicksal einen Strich durch die Rechnung: Am 28. November 2004 kam ihr Sohn Teddy im Alter von 14 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Sie schrieb eine Trauerrede für ihn, in Form eines persönlichen Schreibens an ihre übrigen Kinder und ihren Ehemann, um ihnen Worte des Trostes und der Heilung zu schenken.
Abseits des Rampenlichts war Saint James aber auch Unternehmerin. In den 90er-Jahren gründete sie „Seedling & Pip“, ein Unternehmen für Babygeschenke und Bücher. In ihren Fünfzigern machte sie die Ausbildung zur „Master Gardener“ (geprüfte Gartenexpertin).
Hinterlässt vier Kinder, sieben Enkelkinder
Von 1967 bis 1968 war Saint James mit dem Drehbuchautor Richard Neubert verheiratet. 1971 heiratete sie den Maskenbildner Tom Lucas. Das Paar bekam zwei Kinder: die Tochter Sunshine und den Sohn Harmony. Die Namen ihrer Kinder sowie ihr Vegetarismus und ihre liberale politische Einstellung führten dazu, dass sie in der Presse als Hippie dargestellt wurde. Lucas war zudem ihr Manager, bis sie sich 1977 scheiden ließen. Im November 1981 heiratete sie Dick Ebersol. Das Paar bekam drei Söhne, Charles, William und Edward („Teddy“).
Die Familie von Saint James schloss ihre Stellungnahme mit den Worten: „Sie bewahrte sich dieses Feuer und diese positive Lebenseinstellung in allem, was folgte – ein Leben lang. Sie hinterlässt ihren Ehemann Dick Ebersol, ihre vier Kinder – Sunshine Lucas, Harmony Lucas, Charlie Ebersol und Willie Ebersol -, ihre sieben Enkelkinder, ihre Schwester Mary Mercedes Dewey sowie ihren geliebten Assistenzhund Lola.“
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