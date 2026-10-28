Firma wollte Betroffenen bei Kündigung austricksen

Die Juristen der Arbeiterkammer trauten ihren Ohren nicht: „Die Firma hat einen Beschäftigten mit einer glatten Lüge unter Druck gesetzt.“ Der Mann war seit Herbst des Vorjahres bei einem Personaldienstleister im Bezirk Korneuburg angestellt. Ende April wurde er per E-Mail über den Abbau von Stellen informiert. Vorgesetzte forderten den Betroffenen daraufhin auf, umgehend eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses per 3. Mai zu unterschreiben.