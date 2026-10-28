„Beim Blick in Geldbeutel überwiegt Skepsis“

Wirtschaftliche Unsicherheit drückt auf Kauflaune

Die wirtschaftliche Unsicherheit – nicht nur durch die geopolitischen Risiken – und die gestiegenen Energiekosten bremsen Kaufkraft und Kauflaune. Daten zu den Preiserwartungen signalisieren laut GfK und NIM, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher wieder mit einer etwas höheren Inflation rechnen. Die Konsumforscher verweisen darauf, dass die Inflationsrate im September infolge gestiegener Kraftstoffpreise auf 3,3 Prozent geklettert ist und damit den höchsten Wert seit Dezember 2023 markierte.